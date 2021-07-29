【維穩市場】中證報：短期波動不改Ａ股向好趨勢

《經濟通通訊社２９日專訊》官媒《中國證券報》頭版今日繼續發文撐市。文章引述專家稱

，近日出台的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，是促進行業規範健康發展、維護網絡數據

安全和保障社會民生的重要舉措，有利於經濟社會長遠發展，並非是針對相關行業的限制和打壓

。

文章稱，近期，Ａ股連續下跌既有行業政策變化的誘因，也有投資機構因全球疫情擴散而對

經濟前景產生悲觀預期的因素。專家強調，當前，中國經濟基本面向好趨勢未變，金融業對外開

放的決心沒有變，資本市場全面深改的步伐也不會停，Ａ股市場有基礎、有能力實現穩定運行、

長期向好。



＊人民幣資產將保持強大吸引力＊



對於中概股、Ａ股市場近日連續調整後，人民幣資產不再具有吸引力的觀點，《中國證券報

》亦發表評論文章反駁。

文章稱，市場短期的恐慌情緒釋放不能代表長期的投資價值判斷，個別行業的規範治理更能

說明經濟轉型升級的堅定向前。在經濟基本面穩中向好、人民幣資產高性價比、Ａ股生態持續優

化的背景下，人民幣資產將保持強大吸引力。而在進一步深化改革、擴大開放，持續加大科技創

新力度和推動消費升級的未來，人民幣資產的吸引力還會穩步提升。

文章認為，此次中概股及Ａ股市場下跌，既源於部分行業政策調整引發投資者風險偏好快速

下行，亦因前期高估值板塊存在回調壓力，還因為全球疫情反覆導致的市場預期修正，並疊加部

分機構防禦性減倉或調倉所致。

總體而言，投資機構普遍認為當前市場調整仍屬短期的事件性衝擊，而非基本面變化引發的

趨勢性逆轉，市場投資邏輯可能會有所改變，但青睞人民幣資產的投資大方向不會逆轉。

（ｌｃ）

