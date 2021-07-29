【維穩市場】公募基金：港股增長股將迎長期配置時點

《經濟通通訊社２９日專訊》港股昨日（２８日）止跌回升，科技股多數反彈，恆生科技指

數大漲３﹒１％。《中國證券報》引述多家公募基金觀點認為，歷經此前調整後，港股成長股估

值壓力會大幅減輕，將迎來長期配置時點。

招商基金表示，對港股市場而言，在市場明顯消化估值後，對無風險利率上行的敏感度會降

低。整體來看，預計指數後市將維持震蕩格局，成長股在此前調整後，估值壓力會大幅減輕，交

易擁擠的情況也明顯緩解，成長股將迎來長期配置時點。

景順長城基金的基金經理周寒穎亦表示，近期港股受多方面因素影響出現調整，但港股市場

依然有著不少符合產業發展規律的優質個股。拉長時間看，港股的艱難時刻往往是難得的「黃金

坑」，目前來看互聯網等新經濟板塊個股已具備一定的投資性價比。

在配置上，招商基金指，從中長期角度來看，港股中資股的盈利確定性高、低估值的優勢明

顯，可關注以下賽道：一是高端製造業，如新能源、半導體和精密製造的機械行業；二是新興消

費行業，看好ＩＰ理念發展模式，以及具備高成長性疊加低滲透率的醫美消費市場；三是線下消

費；四是互聯網龍頭，短期受環境因素影響，互聯網板塊估值處於歷史低位，但龍頭公司長期成

長性高，未來仍有較好的配置時機；五是在香港二次上市的稀缺新經濟龍頭。（ｌｃ）

