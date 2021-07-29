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29/07/2021 08:59

【新冠肺炎】全國昨增２４宗本土確診，北京新增一宗京外關聯確診

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，昨日（２８日）全國報告新增確診４９宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中２４宗本土病例，２０宗在江蘇，四川１宗，北京１宗；其餘２５宗
為輸入個案。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例；新增治癒出院２４宗。此外，新增無症
狀感染１４宗，其中１２宗為輸入個案，２宗為本土病例，湖南，四川各有１宗。
　　北京新增１宗京外關聯本地新冠肺炎確診病例，現住昌平區回龍觀龍躍苑二區，為昌平區生
命科學園某保險集團員工。７月２０日前往湖南張家界等地旅遊，７月２５日返京。
　　而雲南省衛健委最新通報，昨日（２８日）全省無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染
者。新增境外輸入確診病例１６宗、無症狀感染者１宗。確診病例治癒出院９宗，其中本土病例
５宗、境外輸入４宗。
　　截至７月２８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９２８１１宗。累計死亡人數維持４
６３６人；現有確診病例８８７宗，５宗疑似病例；累計治癒出院病例８７２８８宗。目前尚在
醫學觀察４１１名無症狀感染者，其中１６人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７３４２宗，累計治癒出院病例６７０９宗。現有確診病例６３３宗
　，現有５宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７６５８宗。其中，香港１１９８０宗（１１７０７人
出院，２１２人死）；澳門５５宗（５３人出院）；台灣１５６１９宗（１２６８６人出院，
７８７死）。（ｃａ）

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