《輪證高清－孫明哲》急跌市博反彈？選對產品減低風險

《輪證高清》恆指於周一（２６日）及周二（２７日）連續兩日下跌過千點，見資金非常積

極流入科網股的好倉博反彈，本欄一直提到選擇產品時需要留意中年期、貼價至輕微價外證，部

分投資者認為貼價證面值高、而且槓桿不及價外證，所以仍然覺得價外證比較吸引。事實上，選

擇貼價證的原因是從風險出發，貼價證的引伸波幅敏感度較低，而且對沖值較高，較容易追蹤股

價的走勢，相反價外證價格較易受波幅影響，若波幅變化會更易出現不跟正股走的情況，因此投

資者不應只追求高槓桿，而是應該在風險及潛在回報之間作出平衡。

這一點在跌市之中博反彈尤其重要，以這周的情況為例，投資者可利用高盛認股證牛熊證網

站主頁中左方的個股波幅指數（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈ

ｋ╱ｃｇｉ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｕｎｄｅｒｌｙｉｎｇ＿ｃｈａｒｔ﹒ｃｇｉ）觀察引伸波幅及股

價的走勢，騰訊（００７００）周一及二急跌，其引伸波幅同時急升至５２個波幅點，是近２個

月的高位，投資者此時部署認購證，以為在股價較低水平買入，但其實同時在高引伸波幅水平買

入產品，一旦股價反彈，波幅極可能出現回落，投資者會發現升幅比預期低，這情況在價外證尤

其明顯，甚至會出現輪價不升反跌的情況，所以我們一直提到宜選擇貼價，以減低波幅變化的影

響。

事實上，在這個情況之下，利用牛熊證是比較合適的策略，選擇要特別考慮牛證的收回風險

，宜留意收回價較遠的產品，但是現時很多牛證都因為股價急跌而被強制收回，令牛證的選擇不

多，因此可利用牛熊證搜尋器尋找合適收回價的產品，若無法找到合適選擇亦可考慮以貼價認購

證作部署。

投資者在急跌市況作部署前宜再三衡量市況及產品的風險，可利用個股波幅指數衡量波幅走

勢，在牛熊證及認股證之間作出取捨，再利用認股證或牛熊證搜尋器尋找合適條款、合適風險及

潛在回報的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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