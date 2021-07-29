《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局料年底公布退市時間表，美匯先弱後強

《廣匯論勢》昨晚美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）公布議息後，決定維持現行貨幣

政策不變，當局表示將會用盡所有可行措施去支持經濟，以應對目前具挑戰的時期，以達到就業

最大化及穩定物價目標。

當局提到，在疫苗接種及強政策支持下，經濟活動及就業指標持續偏強，即使最受疫情影響

的經濟範疇仍未完全恢復，但已有改善，而通脹上升大部分是反映過渡性因素。另外，整體金融

環境仍然寬鬆，這部分反映了支持經濟的政策措施，以及針對美國家庭及企業的信貸流動。

會議紀錄又指出，經濟發展仍然取決於疫情變化，而疫苗接種進展相信會持續降低公共衛生

風險對經濟的影響，但仍然對經濟前景構成威脅。就適當貨幣政策立場的評估，ＦＯＭＣ將會繼

續監察經濟數據變化，若風險因素阻礙了當局達到政策目標，ＦＯＭＣ將準備好適當地調整貨幣

政策，而在評估時將會考慮多方面的因素，包括公共衛生情況、金融及國際形勢的發展。



＊通脹若持續高企將調整貨幣政策＊



關於高通脹方面，鮑威爾在記者會上堅稱，通脹已明顯上升，並相信在未來數月將會繼續向

上，隨著經濟逐步重啟及開支增加，當局預見物價存在上升壓力，尤其部分行業因為供應瓶頸，

而未能在短期內加快生產，而這些供應瓶頸的影響亦較預期大，但隨著這些短暫性因素消除，預

期通脹將會返回當局設定的目標。

不過，鮑威爾亦指出，隨著經濟重啟持續，供應瓶頸、員工招聘困難，以及其他因素將會繼

續限制了供應加快調整，大大增加通脹進一步上升及較預期更持續的可能性，但長期通脹仍與２

％目標一致。不過，若發現通脹發展或長期通脹預期，出現實際性及持續偏離目標，當局將準備

好調整貨幣政策立場。

另外，當局亦為美國本土一級交易趴員及銀行，以及海外央行新增了兩項回購措施，令其在

貨幣市場擔任支援角色，以發揮貨幣政策作用及令市場有效運作。

由於聯儲局維持寬鬆貨幣政策不變，鮑威爾又表示，ＦＯＭＣ將會在未來幾次會議再評估經

濟進程是否邁向目標，而改變資產購買步伐的時間將建基於未來的經濟數據表現，當局會在改變

購買措施之前，向市場預先發布訊息。ＦＯＭＣ今年餘下三次議息會議，分別是９月、１１月及

１２月，鮑威厭既表示會在「未來幾次會議」就經濟發展進行評估，即不大可能在９月份會議發

布退市時間表，我認為當局在１１月會議發出暗示，並在１２月會議公布退市進程，並在明年１

月開始逐步減少買債的機會較大。



＊歐元１﹒２０仍為短期重要阻力＊



不過，由於當局在今次會議維持寬鬆貨幣政策不變，美元匯價受壓，美匯指數沖高至９２﹒

７５後倒跌回９２﹒２０水平收市，今早在亞洲市維持在該位以上徘徊。美元轉弱，歐元兌美元

自然走強，匯價昨天低見１﹒１７７３後呈單日轉向重上１﹒１８。由於聯儲局即將退市已成定

局，歐元升不了多遠，暫時以１﹒２０為短期阻力，該位亦大約是５月以來跌浪的５０％反彈位

，相信會有較大阻力。

英鎊兌美元連日走強並重上１﹒３９，短期亦以１﹒４０為主要阻力，匯價必須重新守穩該

位才有望再次挑戰今年以來的雙頂阻力１﹒４２５０；東京奧運順利開幕，但未令日圓走強，美

元兌日圓暫時仍於１１０上下１００點子範圍波動，但在日本央行維持寬鬆貨幣政策，但聯儲局

即將公布退市時間表的情況下，美、日息差將會拉闊，日圓中長期走勢難以樂觀。

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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