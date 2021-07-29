【專訪】陶冬：搬開民生「三座大山」入操作期，監管風暴未完

《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》北京監管風暴連環突襲，引發中概股血流成河，進而

殃及Ａ股四連跌及港股巨震，市場人人想問，「為甚麼是現在？」

對此，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時稱，今

次結構性政策接連出台，實則由４月中央政治局會議「窗口期」的提法已見端倪，而搬開民生

「三座大山」－地產、教育及醫療皆進入操作期，旨在為國家長治久安提供良好基礎。此外，監

管風暴並顯示最高層對資本脅持實體經濟愈來愈擔心，相信政策出招還未見終點。



＊４月「窗口期」提法已現整治風暴端倪＊



地產、教育、物管、外賣、互聯網專項整治……監管一出，誰與爭鋒－－納斯達克金龍中國

指數三個交易日瀉逾１９％，Ａ股四連跌挫６％，港股上周五（２３日）起共蒸發

２６００點，科指更抹去過去一年升幅，到底何解？

陶冬指，此要從４月中央政治局會議提出，「要用好穩增長壓力較小的窗口期」說起。他解

釋，近日一系列監管政策指向的領域，問題都不是今天才產生的，而是過去十年不斷積累；政府

過去曾經嘗試做一些整治工作，但往往是一遇到經濟增長下滑，整治之手就迫不得已收回，「這

個最明顯就是房地產行業」。

就當下而言，儘管下半年增長料有所下滑，但經濟總體平穩運作及政府充滿信心正好提供一

個機會，「可以有一些時間來做一些平常不敢做的事情」。



＊擔心資本脅持實體經濟，早動手好過晚＊



最高層決心似史無前例，那麼最終目的是甚麼？陶冬認為，正正是要搬開對民生影響極大，

甚至長遠來說劫貧濟富的「三座大山」－－地產業、教育業、醫療業負擔，通過整治為了國家長

治久安提供良好基礎。

此外，政策出台的另一重要背景，反映北京對「資本脅持政策，資本脅持實體經濟」愈來愈

擔心。當資本市場最後變成「尾大不掉」開始脅持起民生行業，而且日趨暴利，監管層從過去投

鼠忌器，不願動不敢動，到現在下定決心「早動手好過晚動手」，力避整個市場因暴利搞壞氣氛

，最終引致系統性金融風險。



＊政策未見終點，未來力度速度各不相同＊



他續表示，從上述三個角度看，即一，穩增長壓力較小的窗口期；二，對暴利行業進行一些

限制；三，拒絕資本損害民生，「相信政策還沒有完」，不單未來力度、速度各不相同，其他領

域、產品也會受到各種各樣的監管。

對於資本市場的反應，他認為估值或有重估的過程，而所謂的「政策風險」，需要分開三個

不同層面看，包括政府在幹甚麼？對產業短中長期會帶來什麼樣的衝擊？市場對政策的行為反應

如何反映到資產價格？

陶冬最後指，今次整頓行動對中國經濟的影響不大，但對於一些行業來說可能影響不小，市

場需要對此做出重估，在這個找到新的均衡點的過程中，一些個別企業、個別產品影響或尤其巨

大。

