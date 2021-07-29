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即市新聞

29/07/2021 09:32

《法證攻防－林恩》政策頻出台，市場心慌慌

　　《法證攻防》中國香港代表隊在２０２０年東京奧運會奪金獲銀，但港股走勢可謂大煞風景
。恆指三日急瀉２６３７點，由２７０００點之上，回落至近２５０００點，最低見
２４８４８點。國務院辦公廳周六發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓
負擔的意見》。文中提及要堅持從嚴審批機構，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化
運作。嚴格控制資本過度湧入培訓機構。依法依規堅決查處行業壟斷行？。相關板塊大跌，新東
方（０９９０１）上周五（２３日）暴跌４７％，多次觸發市場波動調節機制（ＶＣＭ），本周
二（２７日）再跌８﹒６％。
　　內地市監局依據《反壟斷法》等規定，依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司采取
３０日內解除獨家音樂版權，停止高額預付金等版權費用支付方式，無正當理由不得要求上游版
權方給予其優於競爭對手的條件等回復市場競爭狀態的措施。騰訊（００７００）股價周一
（２６日）跌穿５００元關口，收市報４９０元。周二裂口低開５％，早段回升上４８０元。盤
中有消息指，微信暫停個人帳號、公眾帳號新用戶註冊。客服經微信回復，目前平台系統正在技
術升級，預計８月初完成升級並恢復註冊。午後騰訊反復下挫，最多跌超過１０％。周三
（２８日）騰訊高開１％，但一度倒跌逾半成，創５２周新低５２２元，收市報４４７﹒２元。
　　市監局周一午後發布《關於落實網路餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，
要求平台必須確保當地外賣送餐員勞動不低於當地最低工資標準。內地外賣平台龍頭美團
（０３６９０）股價７月以來蒸發過百元，６月３０日收報３２０﹒４元，７月２８日收市只有
２０８﹒６元。本周一周二纍計跌近２９％，周三低位回升，收復２００元關口。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

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