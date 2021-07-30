《陸言堂－陳永陸》港股不應過分看淡，部分有實力投資者開始低吸

《陸言堂》港股過去一星期經歷了慘痛的一周，尤其是在全球股市今年至今有不錯的表現下

，普遍升幅仍然超過１０％，區內不少市場更跟隨美股創出歷史新高，中港股市本周更見獨憔悴

。

反壟斷法影響一眾科網龍頭企業的股價，從而影響恆生指數的表現，或者投資者仍可理解，

因為全球各國都有反壟斷法存在，當中不少美國科網龍頭，亦因反壟斷法而被罰，所以阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）陷入低潮，亦是大多投資者都可以

理解及接受的結果。可是在過去一星期還包括中國恆大（０３３３３）的債務危機，以及中央對

教育事業的整頓問題，而這兩個因素，絕對會影響海外投資者對投資中國企業的信心。



＊港股低位有一定承接力＊



不過，幸好的是現在影響港股的因素，全是政策因素，如果中央的政策仍然不明朗，那麼港

股的壓力自然未能消除，不過前日中央的口風有點維穩的情況，同時港股的成交破了紀錄，除了

反映沽壓十分大之外，亦反映出低位也有一定承接力，並反映出部分有實力的投資者，已開始趁

低吸納。

尤其是前日恆指雖然急跌１０００多點，但其實有部分股份的表現並不差，好像內銀、本地

地產股前日其實沒有跟隨恆指下跌，這反映出受政策因素影響的股份表現疲弱，但不受政策影響

的股份，其實亦有不少投資者在追捧，畢竟港股的估值的確落後於不少市場。





＊神州控股獲主要股東增持＊



所以如果撇除龍頭科網股、教育股、重債的內房股，其實港股走勢並不算十分惡劣，投資者

亦不應過分看淡港股的走勢，而且有部分股份的主要股東亦作出增持行動，好像神州控股

（００８６１）公布，於２０２１年７月２３日至２０２１年７月２９日，主要股東作為受益人

及透過其控制之公司，已從市場購入合共５８８﹒６萬股公司股份，總代價約為２５５９萬元，

平均價格為每股４﹒３４７３元。於增持後主要股東、作為受益人及透過其控制之公司，持有約

２﹒４６３９億股及９４１１﹒６９萬股相關股份，合共代表公司於年７月２９日已發行股本總

額約２０﹒３５％，而增持是因為對集團整體發展前景及增長潛力的信心，尤其是在智慧產業鏈

及大數據軟件業務的穩步拓展，以及隨著《數據安全法》的出台和實施，基於前沿密碼學及隱私

計算的數據安全解決方案，可以為政企客戶在數據不出門的情況下，同時滿足數據共享及流通帶

來獨特的價值，為集團在大數據領域穩步拓展提供核心引擎，並疊加數字孿生城市巨大市場需求

及持續增長趨勢下，集團下一階段的增長將得以實現，故此趁現時仍處低位，神州控股可以留意

。《獨立股評人 陳永陸》



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