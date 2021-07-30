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即市新聞

30/07/2021 17:47

《陸言堂－陳永陸》港股不應過分看淡，部分有實力投資者開始低吸

　　《陸言堂》港股過去一星期經歷了慘痛的一周，尤其是在全球股市今年至今有不錯的表現下
，普遍升幅仍然超過１０％，區內不少市場更跟隨美股創出歷史新高，中港股市本周更見獨憔悴

　　反壟斷法影響一眾科網龍頭企業的股價，從而影響恆生指數的表現，或者投資者仍可理解，
因為全球各國都有反壟斷法存在，當中不少美國科網龍頭，亦因反壟斷法而被罰，所以阿里巴巴
（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）陷入低潮，亦是大多投資者都可以
理解及接受的結果。可是在過去一星期還包括中國恆大（０３３３３）的債務危機，以及中央對
教育事業的整頓問題，而這兩個因素，絕對會影響海外投資者對投資中國企業的信心。

＊港股低位有一定承接力＊
　
　　不過，幸好的是現在影響港股的因素，全是政策因素，如果中央的政策仍然不明朗，那麼港
股的壓力自然未能消除，不過前日中央的口風有點維穩的情況，同時港股的成交破了紀錄，除了
反映沽壓十分大之外，亦反映出低位也有一定承接力，並反映出部分有實力的投資者，已開始趁
低吸納。
　　尤其是前日恆指雖然急跌１０００多點，但其實有部分股份的表現並不差，好像內銀、本地
地產股前日其實沒有跟隨恆指下跌，這反映出受政策因素影響的股份表現疲弱，但不受政策影響
的股份，其實亦有不少投資者在追捧，畢竟港股的估值的確落後於不少市場。


＊神州控股獲主要股東增持＊
　
　　所以如果撇除龍頭科網股、教育股、重債的內房股，其實港股走勢並不算十分惡劣，投資者
亦不應過分看淡港股的走勢，而且有部分股份的主要股東亦作出增持行動，好像神州控股
（００８６１）公布，於２０２１年７月２３日至２０２１年７月２９日，主要股東作為受益人
及透過其控制之公司，已從市場購入合共５８８﹒６萬股公司股份，總代價約為２５５９萬元，
平均價格為每股４﹒３４７３元。於增持後主要股東、作為受益人及透過其控制之公司，持有約
２﹒４６３９億股及９４１１﹒６９萬股相關股份，合共代表公司於年７月２９日已發行股本總
額約２０﹒３５％，而增持是因為對集團整體發展前景及增長潛力的信心，尤其是在智慧產業鏈
及大數據軟件業務的穩步拓展，以及隨著《數據安全法》的出台和實施，基於前沿密碼學及隱私
計算的數據安全解決方案，可以為政企客戶在數據不出門的情況下，同時滿足數據共享及流通帶
來獨特的價值，為集團在大數據領域穩步拓展提供核心引擎，並疊加數字孿生城市巨大市場需求
及持續增長趨勢下，集團下一階段的增長將得以實現，故此趁現時仍處低位，神州控股可以留意
。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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