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29/07/2021 16:02

恒隆地產料下半年香港租賃收入穩定增長，對樓市持中性態度

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恆隆集團（０００１０）及恆隆地產（００１０１）行政總裁
盧韋柏於網上發布會表示，雖然上半年香港租賃收入按年減少１２％，但最差的情況已過去，現
時本港情況平穩，相信隨著下月消費券推出、疫苗率提高及預期通關等因素，料下半年有穩定增
長。

＊消費券帶來刺激效應，冀下半年本港物業租賃收入回升＊

　　盧韋柏又表示，上半年本港物業租賃收入按半年下降３％，是預期之內，期望今年下半年數
據會有微升，料消費券將帶來刺激效應，而集團亦有推出相關優惠措施。他又不擔心市場競爭增
加，認為香港是一個成熟市場，各個商場有其捧場客，如東九龍有更多競爭對手，反而可增長該
區人流。
　　恆隆地產及恆隆集團中期息分別增加６％及約１１％，盧韋柏表示，集團派息是根據公司一
貫的做法，會視乎生意勢頭和業績表現，在有能力時增加股息。

＊對樓市持中性態度，國安法及選舉制度改革助增土地供應＊

　　樓市方面，集團董事長陳啟宗對該市場持中性態度，相信樓價不會飛升，因為過往本港樓市
並不健康。他又認為，本港有足夠土地，但過去立法會多番制肘，令土地政策難以實施，以致土
地供應不足，他相信隨著國安法出台及選舉制度改變，政府將可推出更多土地。他又認為本港有
很多有錢人，加上內地人來港可彌補人口流失，故看好豪宅發展。
　　首席財務總監何孝昌表示，集團旗下淘大工業村的建築工序已接近完成，預期項目將於未來
數個月開始預售。（ｓｌ）

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