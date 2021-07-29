【企業盈警】天潔環境（１５２７）料中期純利按年跌逾三成

《經濟通通訊社２９日專訊》天潔環境（０１５２７）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月的純利將按年錄得超過３０％的跌幅，而去年同期純利約為２４４萬元人民幣。

董事會認為，純利下跌主要由於今年上半年動工的大型項目將耗時１２至１５個月方可完工

，且相關受益將於今年下半年或明年上半年根據集團的收益確認方法予以確認；及鋼材（公司所

生產產品的主要原材料之一）價格大幅上漲所致。（ｓｌ）

