【東京奧運】最新獎牌榜：明９：５９港隊何詩蓓百米自由泳衝金戰



《經濟通通訊社２９日專訊》中國第１３面金牌，由女子２００米蝶泳張雨霏以２分秒８６

刷新奧運紀錄奪得。及後女子４ｘ２００米自由泳接力賽中，中國組合楊浚瑄╱湯慕涵╱張雨霏

╱李冰潔，亦打破世界紀錄再奪１金。

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文╱謝影雪不敵國家隊鄭思維╱黃雅瓊，無緣晉級，明早將與日本

渡邊勇大╱東野有紗力爭銅牌；至於羽毛球混雙未開戰，中國隊已囊括金銀牌。

今日港隊何詩蓓在１００米自由泳分組賽中第一名衝線，以５２秒７刷新亞洲紀錄；以預賽

次名晉級決賽，備戰明早９：５９衝金目標。



表列東京奧運會最新獎牌榜



排名 國家╱地區 金牌 銀牌 銅牌 總數

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１ 中國 １４ ６ ９ ２９

２ 美國 １３ １４ １０ ３７

３ 日本 １３ ４ ５ ２２

４ 澳洲 ８ ２ １０ ２０

５ 俄羅斯奧委會 ７ １１ ７ ２５



１９ 中華台北 １ ２ ３ ６

２５ 中國香港 １ １ ０ ２

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＊截至香港時間今日下午５時正。



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