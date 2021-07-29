  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2021 17:00

【東京奧運】最新獎牌榜：明９：５９港隊何詩蓓百米自由泳衝金戰

　
　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國第１３面金牌，由女子２００米蝶泳張雨霏以２分秒８６
刷新奧運紀錄奪得。及後女子４ｘ２００米自由泳接力賽中，中國組合楊浚瑄╱湯慕涵╱張雨霏
╱李冰潔，亦打破世界紀錄再奪１金。
　　港隊羽毛球混雙組合鄧俊文╱謝影雪不敵國家隊鄭思維╱黃雅瓊，無緣晉級，明早將與日本
渡邊勇大╱東野有紗力爭銅牌；至於羽毛球混雙未開戰，中國隊已囊括金銀牌。
　　今日港隊何詩蓓在１００米自由泳分組賽中第一名衝線，以５２秒７刷新亞洲紀錄；以預賽
次名晉級決賽，備戰明早９：５９衝金目標。
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列東京奧運會最新獎牌榜
　
　　　排名　　　國家╱地區　　　　金牌　　　　銀牌　　　　銅牌　　　　總數
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　１　　　　　中國　　　　　１４　　　　　６　　　　　９　　　　２９
　　　　２　　　　　美國　　　　　１３　　　　１４　　　　１０　　　　３７
　　　　３　　　　　日本　　　　　１３　　　　　４　　　　　５　　　　２２
　　　　４　　　　　澳洲　　　　　　８　　　　　２　　　　１０　　　　２０
　　　　５　俄羅斯奧委會　　　　　　７　　　　１１　　　　　７　　　　２５
　
　　　１９　　　中華台北　　　　　　１　　　　　２　　　　　３　　　　　６　
　　　２５　　　中國香港　　　　　　１　　　　　１　　　　　０　　　　　２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊截至香港時間今日下午５時正。
　
　　（ｃｍ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/07/2021
《神州經脈》監管輪番安撫市場　中國駐美大使履新　股匯齊大反彈
財經熱話29/07/2021
【缺水難游】監管憂慮逐步消化 惟北水流出減弱港股彈力
財經熱話29/07/2021
百勝中國季績未達標 疫情持續影響餐飲業務
財經熱話29/07/2021
【盈喜加回購】物管股現曙光　惟分析建議食胡後再闖！
FOCUS29/07/2021
【FOCUS】鮑叔鴿到盡　Taper看9月
財經熱話29/07/2021
百威業績遜預期 逆市急跌近半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金