《日入而息》恒隆地產中期扭虧賺逾２２億，滴滴出行否認私有化

《今天重點》﹡恆隆地產（００１０１）中期虧轉盈２２﹒３５億，中期息１８仙；恆隆地

產中國物業組合收入增３３％，營業溢利升４０％；恆隆地產中期基本盈利

升１１％，香港物業收入跌１２％

﹡恆隆集團（０００１０）中期虧轉盈賺１５﹒０８億，派中期息２１仙

﹡盈富基金（０２８００）更改章程禁止「美國人士」購買

﹡滴滴出行否認私有化傳聞，稱正積極配合網絡安全審查

﹡百威亞太（１８７６）中期收入增２６％，銷量增１８％；次季銷量下跌因

高基數，增長勢頭料持續

﹡和黃醫藥（０００１３）料２０２５年將擁有９個中國業務上市產品

﹡本港增２宗輸入個案，珀麗酒店住客抵英後確診納強檢



《即日市況》﹡恆指高收８４１點報２６３１５，科指升５１５點報６９５８



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒５％終結四連挫，權重股趁回穩散水



《美元匯價》﹡關注美匯指數９２的支持；歐元最新報１﹒１８７３╱７６，日圓最新報

１０９﹒７６╱８１



《公司業績》﹡恆隆地產（００１０１）中期虧轉盈２２﹒３５億，中期息１８仙；恆隆地

產中國物業組合收入增３３％，營業溢利升４０％；恆隆地產中期基本盈利

升１１％，香港物業收入跌１２％

﹡恆隆集團（０００１０）中期虧轉盈賺１５﹒０８億，派中期息２１仙

﹡恆投證券（０１４７６）預計上半年盈轉虧，錄虧損１１９９萬元人民幣

﹡太平洋航運（０２３４３）中期轉虧為盈賺１﹒６億美元，派息１４港仙



《公司資訊》﹡恆隆（０００１０）奢侈品銷售仍然強勁，內地調控政策對集團無影響

﹡恆隆地產（００１０１）料下半年香港租賃收入穩定增長，對樓市持中性態

度

﹡平保（０２３１８）合資公司平安鹽野義於上海開業

﹡百威亞太（１８７６）中期收入增２６％，銷量增１８％；次季銷量下跌因

高基數，增長勢頭料持續

﹡和黃醫藥（０００１３）料２０２５年將擁有９個中國業務上市產品

﹡傳服裝標籤商ＳＭＬ最快明年在港上市，集１６億元

﹡恆騰（００１３６）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡匯豐香港社區夥伴計劃１０周年，全港６００萬人次受惠

﹡德視佳（０１８４６）成都診所料於明年年初投入服務

﹡金榜集團（００１７２）上市地位將於８月２日起被取消

﹡證監會表示今海國際（０２２２５）股權高度集中

﹡百勝中國（０９９８７）上調今年的新開門店目標至約１３００間

﹡建行（００９３９）獲准發行不逾１４５０億梁美芬成立平台修補社會撕裂

，倡政府設「復和專員」二級資本債券

﹡盈富基金（０２８００）更改章程禁止「美國人士」購買

﹡石四藥（０２００５）附屬公司以３﹒５億元人民幣收購２７６６萬股辰欣

藥業股份

﹡方達控股（０１５２１）完成收購ＱＵＩＮＴＡＲＡ １００％股權

﹡大快活集團（０００５２）建議採納「大快活集團有限公司」為第二名稱



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）上半年新簽合同額６８５１﹒３億元人民幣，按年升

２８﹒５％



《神州民企》﹡傳騰訊（００７００）最快下月初步完成搜狗整合工作

﹡恆大（０３３３３）合肥項目被指拖欠工程款近４億元人民幣，淮北礦業子

公司提訴



《中國要聞》﹡巴基斯坦再有中國公民受襲，槍手開火致一人受傷

﹡銀保監表示指導保險公司加大巨災保險的投入和產品供給

﹡北京料下暴雨，防汛辦建議彈性工作，商務部例會暫停

﹡交通部表示上半年交通固投資超１﹒５萬億增８﹒３％

﹡全國政協常委會會議８月３０日至９月１日召開

﹡２０２１年度ＣｈｉｎａＪｏｙ展覽會明日在滬開幕

﹡６０個外資項目昨在滬簽約，投資總額近６０億美元

﹡內地建立分時電價動態調整，尖峰價上浮不低於２０％

﹡國家能源集團表示上半年淨利潤兩年平均增長１５％

﹡國開行發行１００億元專題綠色金融債券

﹡武漢進入「憑房票買房」時代，一張房票登記一個樓盤

﹡信貸資金違規入房地產，上海銀保監局再開１１張罰單

﹡深圳開展房地產中介規範經營專項整治工作

﹡人行３００億逆回購利率持平，今放水２００億元；人行今開展５０億人幣

３個月期ＣＢＳ操作

﹡滬深交易所全力支持河南防汛救災和災後重建

﹡ＣＮＢＣ表示中國將繼續允許符合要求中企赴美上市

﹡藍光發展欠債百億股價創新低，昨成立債權人委員會

﹡國務院表示鉻鐵出口關稅上調至４０％，高純生鐵２０％

﹡上海市委舉行會議，要求繃緊疫情防控這根弦

﹡寧德時代推出鈉離子電池，計劃２０２３年形成產業鏈

﹡河南省政府：因災遇難９９人

﹡神火股份表示子公司受限電影響無法完成年度經營計劃

﹡中國取消多款鋼鐵產品出口退稅，下月生效



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％，安倍晉三現身論壇致詞力撐台灣



《其他消息》﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ質疑陳茂波調查壹傳媒另有圖謀

﹡支聯會綱領被指違反國安法，教協顧慮政治因素退會

﹡唐英傑煽動他人分裂國家等兩罪成，法院聽畢唐英傑代表律師求情，押後至

明午３時判刑

﹡消息指警拘２人涉網上發文針對ＴＶＢ及廣告商

﹡林文瀚獲委任為終審法院常任法官，周五起生效

﹡政府收回元朗朗邊土地建公屋，料可供１﹒２萬伙

﹡聶德權到訪政府統計處，了解人口普查中心工作

﹡金管局調查指次季中小企感銀行收緊貸款比例降至３％

﹡邱騰華料旅遊業短期內難復甦

﹡瑞銀將本港今年ＧＤＰ增長預測上調至７％

﹡深股通額度全日用近８３億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

０﹒４億元，陸股通淨流入４２億元

﹡梁美芬成立平台修補社會撕裂，倡政府設「復和專員」



《大國博弈》﹡一艘美國驅逐艦再航經台灣海峽，為拜登上台後第七度

﹡拜登提名華為案檢察官擔任對華出口關鍵職務

﹡美參議員提議案，禁用紓困金採購華為及中興設備

﹡首派情報船接近澳東海岸，外交部表示依國際法享有權利

﹡傳拜登將與達賴會面，外交部表示將採必要措施捍衛權益



《東京奧運》﹡２０名田徑選手被取消資格，涉未按規定藥檢

﹡９名以色列選手在東京奧運村住所毀床遭非議

﹡女子２００米蝶泳，中國隊張雨霏奪金

﹡女子４Ｘ２００米自由泳接力，中國隊破世界紀錄摘金

﹡何詩蓓以總成績第二名，晉身１００米自由泳決賽

﹡李慧琼稱民建聯接受穆家駿道歉，形容事件已告一段落；穆家駿關注完全合

理，只是表達方式不合適

﹡東京正午作賽酷熱難耐，網球賽事改為下午３時

﹡東京新增３１７７宗確診病例，連續兩日創單日新高；新增２４例與奧運相

關人士確診個案，３名為運動員

﹡曾鈺成稱穆家駿無違教師專業操守，惟須汲取教訓

﹡港隊羽毛球混雙不敵國家隊，將與日本隊爭銅牌

﹡港隊陳晞文晉身周六女子滑浪風帆獎牌賽



《重拳監管》﹡深圳學前教育立法：幼兒園不得作為企業資產上市

﹡廣東表示９月起嚴禁學校聯合校外機構開展有償課程輔導

﹡據報好未來考慮提供免費自學課程，美股收市漲一成六





《新冠肺炎》﹡本港增２宗輸入個案，珀麗酒店住客抵英後確診納強檢

﹡南京本土確診增，上海加強中高風險地區來滬人員管理

﹡衛健委表示全國累計接種疫苗超１６億劑次

﹡台灣今日新增１６宗本土確診，沒有新增死亡個案

﹡民航局表示保證國際國內航班工作人員不交叉

﹡專家表示南京疫情傳播線尚可控，關鍵看未來１－２周

﹡何栢良稱內地正研發霧化新冠疫苗，或有效阻斷傳播

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