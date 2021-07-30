《油金掠影》美國原油供應收緊油價漲近２％，金價彈高逾１％

《經濟通通訊社３０日專訊》美國原油供應有所收緊，油價周四上揚。布油期貨曾漲１﹒７

５％收報每桶７６﹒０５元（美元﹒下同）；而美油期貨則漲１﹒７％收報每桶７３﹒６２元。

來自信息提供商Ｇｅｎｓｃａｐｅ數據顯示，美國俄克拉荷馬州庫欣的庫存繼續減少。截至

周二下午於當地庫存為３６２９﹒９萬桶，較上周減逾３６萬桶。同時美國能源信息署（ＥＩＡ

）報告亦指上周美國油存驟降４１０萬桶。

值得留意的是，伊朗發表聲明指責美國導致核談判暫停，美伊關係緊張或致伊朗石油重返市

場的時間推遲。



＊鮑威爾暗示短期內加息機會不大，金價揚逾１％＊



聯儲局主席鮑威爾暗示不太可能在短期內加息，帶動金價周四上揚超過１％。現貨金曾漲１

﹒３％至每盎司１８３０﹒１１元，現時則報１８２７﹒９元；而美國黃金期貨則收升１﹒８％

報每盎司１８３１﹒２元。

美聯儲主席鮑威爾早前表示，美國撤走經濟支持措施還需待就業市場進一步復甦。而數據顯

示，美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）環比年率初值為成長６﹒５％，較路透調查經濟學家預

測成長８﹒５％為低。同時路透調查亦顯示，今年下半年間黃金均價將略高於目前每盎司１８３

０元水平，料２０２２年金價將有所回落。

其他貴金屬方面，白銀曾漲２﹒８％報每盎司２５﹒６２元，現時則報２５﹒５７元；而鈀

金則曾漲０﹒８％至每盎司２６４７﹒６２元，現時則報２６４５﹒５元。（ｊｃ）

