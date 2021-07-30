《套期保值－蕭猷華》經濟數據差，美股創新高

《套期保值》本周四（２９日）公布的美國第二季度ＧＤＰ初值按季環比增長６﹒５％，遠

遜市場預期；另一方面，美國上周初領失業金人數達４０萬人，按周減少２﹒４萬人，雖然恢復

下降趨勢，但仍高於預期。美國經濟數據轉差，降低聯儲局提前Ｔａｐｅｒ縮表機會，美股三大

上升，道指、標普創下盤中歷史新高。



金屬股、新能源車板塊表現強勢，教育股跌幅顯著。標普５００指數的１１大板塊漲跌互現

，其中原材料板塊領漲，漲幅１﹒０８％，金融板塊漲幅緊隨其後，上漲１﹒０７；通信板塊領

跌，跌幅０﹒９２％，防御性的公用事業板塊延續跌勢，收跌０﹒６９％。



美聯儲暗示近期沒有縮減資產購買的計劃，讓許多投資者鬆一口氣。美聯儲主席鮑威爾

（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ）警告說，盡管經濟正在朝著目標前進，但美聯儲要真正調整其

寬松政策還有很長的路要走。鮑威爾維持一貫「鴿派」作風。



本周三（２８日），美國參議院投票通過了一項兩黨合作的基礎設施計劃，該計劃將在交通

、寬帶和公用事業方面投入５５００億美元。



筆者認為美國經濟數據顯示復甦勢頭疲弱，不及預期，就業市場有待改善，但通脹持續上升

，增加美國聯儲局操作難道，甚至有「滯脹」風險，美股短期高處不勝寒。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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