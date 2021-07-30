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即市新聞

30/07/2021 10:07

《套期保值－蕭猷華》經濟數據差，美股創新高

　　《套期保值》本周四（２９日）公布的美國第二季度ＧＤＰ初值按季環比增長６﹒５％，遠
遜市場預期；另一方面，美國上周初領失業金人數達４０萬人，按周減少２﹒４萬人，雖然恢復
下降趨勢，但仍高於預期。美國經濟數據轉差，降低聯儲局提前Ｔａｐｅｒ縮表機會，美股三大
上升，道指、標普創下盤中歷史新高。

　　金屬股、新能源車板塊表現強勢，教育股跌幅顯著。標普５００指數的１１大板塊漲跌互現
，其中原材料板塊領漲，漲幅１﹒０８％，金融板塊漲幅緊隨其後，上漲１﹒０７；通信板塊領
跌，跌幅０﹒９２％，防御性的公用事業板塊延續跌勢，收跌０﹒６９％。

　　美聯儲暗示近期沒有縮減資產購買的計劃，讓許多投資者鬆一口氣。美聯儲主席鮑威爾
（Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｗｅｌｌ）警告說，盡管經濟正在朝著目標前進，但美聯儲要真正調整其
寬松政策還有很長的路要走。鮑威爾維持一貫「鴿派」作風。

　　本周三（２８日），美國參議院投票通過了一項兩黨合作的基礎設施計劃，該計劃將在交通
、寬帶和公用事業方面投入５５００億美元。

　　筆者認為美國經濟數據顯示復甦勢頭疲弱，不及預期，就業市場有待改善，但通脹持續上升
，增加美國聯儲局操作難道，甚至有「滯脹」風險，美股短期高處不勝寒。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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