《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局拖到幾時

《缸邊隨筆》美儲局７月議息會會後公布，重點是又拖。



美儲局主席鮑威爾宣稱：



（１）息照舊；



（２）深入討論了退市一事，但目前離實質性進展尚有距離，縮債時間點，未來再議。



今次推出個新理由去支持美儲局的拖：疫情。



鮑威爾稱：「我們從全國各地的企業那裏得知，招聘人員非常困難。很容易想像，有些人重

返工作崗位的時間可能更長，特別是學校推遲重新開放。」



鮑威爾稱：「我們有必要確保疫苗在全球範圍內接種。更強勁的全球經濟將使得美國增加出

口。只要新冠肺炎疫情不結束，沒有一個經濟體能保證安全。」



＊鮑威爾：中期通脹將回落＊



鮑威爾認為，通脹現在遠高於我們的目標，預計未來幾個月的通脹率將超過２％，甚至可能

會比預期的更高、更持久。通脹會先顯著上升，並將在未來幾個月保持高位，然後再緩和。「短

期內通脹風險傾向上行。但有信心中期通脹將回落，不久後就能知道通脹的理論是否正確。」



他指出：「長期通脹預期仍在目標之內。我們的新框架強調了良好錨定的通脹預期的重要性

，它與我們的目標大體一致。如果通脹路徑大幅且持續超出目標，美聯儲準備調整政策。」



鮑威爾預計在取得成果之前採取寬鬆的立場，他指出，美聯儲債券購買一直是一個關鍵的支

持工具，國債、住房抵押貸款支持證券的購買繼續進行，直到取得進展為止。鮑威爾透露稱，縮

債的時間取決於未來數據。



鮑威爾告訴媒體，美聯儲將在接下來幾次會議上評估經濟進展，「理想情況下加息不會發生

在縮債前面。現在美聯儲正在考慮購買資產的變動，還不是考慮加息的時候。」關於何時縮債是

合適的，ＦＯＭＣ有很多不同的觀點。鮑威爾稱，「這是我們第一次深入地討論縮債的時間、節

奏和構成。」



新一波德爾塔毒株可能會重新讓勞動力市場承壓，美聯儲正在仔細監控，目前還未感覺到德

爾塔毒株的嚴重衝擊。「去年冬天的疫情確實對就業產生了影響，但今年冬天德爾塔毒株的影響

可能會小一些。」



拖、拖、拖，終要有日要退市，高盛提出了個美儲局退市時間表。之前美國銀行亦提出了個

美儲局退市時間表。兩間行都估今年１２月，美儲局拖不了啦！



他們講１２月的原因，不詳。但筆者於７月６日有文：《２０２１年１２月﹒美儲局大限》

，有興趣看該文，大家齊等１２月啦！







＊廚界捐助河南水災＊



【人間有情】河南有水災，港、星、澳廚界縱在疫情苦困下，也捐款相助：



﹒新加坡廚界捐ＨＫ＄１６９３８３；



﹒澳門國際名廚慈善會捐ＨＫ＄１００００；



﹒港群生社慈善基金捐ＨＫ＄６０６１７。



總數ＨＫ＄２４００００。



善款透過兩個途徑捐出：



﹒透過港九勞工社團聯會ＨＫ＄２００００；



﹒透過中聯辦ＨＫ＄２２００００。



出席捐贈儀式包括群生社慈善基金創會理事長許美德、群生社慈善基金財務主任馮達泉、港

九勞工社團聯會主席林振昇、稻苗學會主席徐紋緯、稻苗學會會長邱金榮。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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