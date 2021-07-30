【月結－窮途流落】七月大瀉２８６６點，專家睇法較淡

《經濟通通訊社３０日鄧經書、吳藹林專訊》香港股市有句話叫「五窮六絕七翻身」，不過
今年「五不窮，六不絕」，大市本月臨尾大插，變成「七窮」月，恆指全月累跌近３０００點，
跌幅近１０％；科指跑輸恆指跌１３７４點或１６﹒８５％，主要受累中國政府因信息安全問題
下令滴滴出行Ａｐｐ下架，對企業反壟斷的懲處未止，及中國校外培訓行業「雙減」政策生效，
市場憂慮波及到其他行業的連鎖反應。中外資金頻頻流出港股市場，本月２１個交易日，有１６
日北水經港股通錄淨流出，全月日均流出近３３﹒６５億元。美元兌港元周內曾跌至７﹒７８５
元水平，創三個月新低。
＊七月大插水，監管壓力重重＊
本月首６個交易日，受累滴滴出行Ａｐｐ突被要求下架，科技股急挫；隨後傳出中國擬要求
所有紅籌可變利益實體企業境外上市前均須獲得中證監會批准，市場憂慮中概股此後在海外融資
將更為困難，恆指大跌１４８３點。次周受惠人行放水，以及聯儲局貨幣政策維持鴿派立場，港
股回升６６０點。第三周恆大（０３３３３）債務問題拖低內房、內銀股表現，恆指全周跌
６８２點，內地新政策要求Ｋ１２後學科輔導機構強制轉換為非營利機構、限制外資參與，包括
併購、委託經營、特許經營等，亦引發中資教育股急瀉。本周初段教育股、科技股未有止跌，中
港股市均下挫，有傳美國或限制美國基金在香港和中國內地的投資，隨後據報周三（２８日）晚
中證監開腔整頓教育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司，總結仍跌１３６０點
。
本月恆指累插２８６６點或９﹒９５％，最高見２６８７８點，最低見２４７４８點，上下
波幅高達２１２９點，本月收報２５９６１點。國指在８７２１點至９６４６點間波動，最終收
報９２３３點，全月跌１４３０點或１３﹒４１％。科指則在６１１８點至７０３８點之間上落
，收報６７８０點，插１３７４點或１６﹒８５％。
＊溫鋼城：港股最悲看二萬三點＊
ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，現時
港匯轉弱，北水流出，美國或限制美國基金在香港和中國的投資的消息無從核實，ＡＲＫ期下基
金連番減持中概科技股，未知其他基金會否跟隨。
他認為下月初港股或有反彈，隨後有機會再回落。事實上，能維持平穩已經屬好事，較悲觀
看港股支持位於２３０００至２４０００點，向上阻力為２６０００點至２６７００點，若升破
該水平，可挑戰二百五十天線約２７２００點，惟機會較微。而８月有多隻股份公布中期業績，
除非業績表現遠勝預期，否則大部分業績因素已在現價反映。
他認為港股形勢和２０１５年「大時代」相似，同樣面對政治和政策面的跳戰，但港股在隨
後的２０１６至２０１８年回升，更在２０１８年１月創出３３４８４點的歷史新高，認為外資
是有機會在明年重返港股市場。
＊何啟俊：建議調整至約二萬五水平才考慮入市＊
千里碩證券研究部經理何啟俊則表示，８月要留意政策風險，觀察監管政策會否延伸。早前
市場傳出美國基金大舉拋售香港和中國內地資產，美國或限制美國基金在香港和內地的投資。
他指「空穴來風未必無因」，大家不容忽視上述傳言，不過他料美國政府做法不會如此激進，惟
限制中資股的持股比例機會較高。
８月股息稅正式生效。他指，上述政策對長線基金的吸引力影響有限，因為購買股票的基金
主力依據公司的增長、政策等方向而定，而非僅留意股息稅政策。他提醒散戶繼續留意新冠病毒
對海外經濟有多大影響，因見海外深受變種病毒影響，即使接種疫苗後，感染個案仍有上升趨勢
。此外，要注意內地會否繼續出台監管政策，若然繼續有措施推出，料繼續不利港股氣氛。
估值方面，恆指現時市盈率約１２倍，現階段估值與過去五年平均市盈率相若，惟目前市場
氣氛較差，他建議待大市調整至約２５０００點水平才入市更值博。總而言之，他稱由於目前屬
政策市，短線技術走勢，例如技術支持位已難作參考，反而需留意成交量，若成交短期再度減少
大家需格外警惕。他估計恆指８月將於２４５００至２５７００點區間上落。
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