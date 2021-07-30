  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2021 15:16

【華為動向】華為出新機　概念股點睇？

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒３０日報道》華為是中美關係最敏感的議題之一，原定在春季發
表的華為Ｐ５０系列，由於美國禁令限制而延至昨晚正式推出。雖然新機姍姍來遲，但產品早已
亮相，包括「萬象雙環」的大膽後攝設計，因此對市場驚喜不算太大。但Ａ股市場借勢先興奮！
華為鴻蒙概念股集體走高，但Ｈ股概念股個別發展，其中中芯國際（００９８１）及中興通訊（
００７６３）逆市上升，但手機設備股則隨市走低。專家認為消息利好相關行業走勢，惟市場氣
氛波動，手機設備股需待消息方能振奮。
　
＊手機設備股未能受惠＊
　
　　雖然華為Ｐ５０姍姍來遲，華為在內地第二季智能手機出貨量排名７年多來首次跌出前五。
市場研究機構ＩＤＣ指出，主要因為需求較預期弱，以及缺乏旗艦產品。香港股票分析師協會副
主席潘鐵珊認為，今次新機可謂華為里程碑，給予市場前景明朗的形象。
　　今日在《經濟通》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，雖然華為消
息正面，不過相關股概念不能一概而論，建議投資者應首選個別行業龍頭，以及具盈利能力的企
業。換言之，手機設備股炒作欠奉。
　　手機設備股今日捱沽，其中以舜宇光學（０２３８２）跌幅最為顯著，一度跌５％。潘鐵珊
指出，該板塊仍需待三大手機企業，包括小米、蘋果及三星的消息刺激，加上舜宇早前累計一定
升幅，因此現價隨市下跌回吐屬正常調整。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》可見，雖然目前下跌
逾３％，但仍錄淨主動買入資金，規模達１１２３萬元。
　
＊潘鐵珊：中芯現價可吼＊
　
　　事實上相關概念股走勢分化有跡可尋。市場關注芯片供應問題，在本周初有傳華為自行研發
的４０ｎｍ　ＯＬＥＤ驅動晶片已完成試產，很大可能會交給中芯國際生產。中芯握芯片得天下
，持續獲北水追捧，５日合共淨流入４０﹒８８億元。
　　中芯資金溉向同樣理想，午市中段已錄資金流入７﹒６８億元，佔成交金額約１９％。值得
一提，目前代表深圳的中國創盈市場股務為最大淨買入劵商，加權平均價為２７﹒２０６元，較
現價２６﹒９５元高，有份逆市托高股價。另外，潘鐵珊看好華為在中美角力下很大機會獲國家
支持，對中芯前景更有利，建議現價可作部署。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/07/2021
【谷針新招】9月底前五百萬人打針　信和華置多送一凱匯單位抽獎
財經熱話30/07/2021
盈富更改章程禁美國人士購買　基金營運管理方式不變
財經熱話30/07/2021
萬洲準備150億元回購要約 提升股東回報股價有支持
財經熱話30/07/2021
【匯控預測】分析料匯控中期列帳稅前盈利升逾倍　有望派發中期息
開市Good Morning30/07/2021
潘鐵珊：大市仍震盪　吼實盈喜股
中國故事29/07/2021
《神州經脈》監管輪番安撫市場　中國駐美大使履新　股匯齊大反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金