【華為動向】華為出新機　概念股點睇？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３０日報道》華為是中美關係最敏感的議題之一，原定在春季發

表的華為Ｐ５０系列，由於美國禁令限制而延至昨晚正式推出。雖然新機姍姍來遲，但產品早已

亮相，包括「萬象雙環」的大膽後攝設計，因此對市場驚喜不算太大。但Ａ股市場借勢先興奮！

華為鴻蒙概念股集體走高，但Ｈ股概念股個別發展，其中中芯國際（００９８１）及中興通訊（

００７６３）逆市上升，但手機設備股則隨市走低。專家認為消息利好相關行業走勢，惟市場氣

氛波動，手機設備股需待消息方能振奮。



＊手機設備股未能受惠＊



雖然華為Ｐ５０姍姍來遲，華為在內地第二季智能手機出貨量排名７年多來首次跌出前五。

市場研究機構ＩＤＣ指出，主要因為需求較預期弱，以及缺乏旗艦產品。香港股票分析師協會副

主席潘鐵珊認為，今次新機可謂華為里程碑，給予市場前景明朗的形象。

今日在《經濟通》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，雖然華為消

息正面，不過相關股概念不能一概而論，建議投資者應首選個別行業龍頭，以及具盈利能力的企

業。換言之，手機設備股炒作欠奉。

手機設備股今日捱沽，其中以舜宇光學（０２３８２）跌幅最為顯著，一度跌５％。潘鐵珊

指出，該板塊仍需待三大手機企業，包括小米、蘋果及三星的消息刺激，加上舜宇早前累計一定

升幅，因此現價隨市下跌回吐屬正常調整。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》可見，雖然目前下跌

逾３％，但仍錄淨主動買入資金，規模達１１２３萬元。



＊潘鐵珊：中芯現價可吼＊



事實上相關概念股走勢分化有跡可尋。市場關注芯片供應問題，在本周初有傳華為自行研發

的４０ｎｍ ＯＬＥＤ驅動晶片已完成試產，很大可能會交給中芯國際生產。中芯握芯片得天下

，持續獲北水追捧，５日合共淨流入４０﹒８８億元。

中芯資金溉向同樣理想，午市中段已錄資金流入７﹒６８億元，佔成交金額約１９％。值得

一提，目前代表深圳的中國創盈市場股務為最大淨買入劵商，加權平均價為２７﹒２０６元，較

現價２６﹒９５元高，有份逆市托高股價。另外，潘鐵珊看好華為在中美角力下很大機會獲國家

支持，對中芯前景更有利，建議現價可作部署。

