  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2021 16:16

《盤後部署》港股未有條件大幅反彈，料２７２００點遇阻

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季ＧＤＰ按年升６﹒５％遠遜預期，但經通脹調整後
，仍多於疫情前的高峰，美股三大指數收漲。港股昨日反彈逾８００點後，今日再次低開２８２
點報２６０４２點，主要受累科技股向下，盤中最低見過２５６３６點跌６７８點。收報
２５９６１，跌３５４點或１﹒３５％，主板成交１８９６﹒３５億元，少２５﹒３８％。國指
報９２３３，跌１８２點或１﹒９４％。科指報６７８０點，跌１７７點或２﹒５６％。
　　內地股市方面，上證綜指報３３９７點，跌１４點或０﹒４２％；深證成指報１４４７３，
跌４２點或０﹒２９％，總成交１３３９７﹒１３億元人民幣。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）升１﹒１４％，報９３﹒１元；騰訊（００７００）跌
２﹒６４％，報４７９元；匯控（００００５）升０﹒３５％，報４３﹒０５元；美團
（０３６９０）跌５﹒８７％，報２１５元；阿里（０９９８８）跌４﹒２１％，報１８９元。

＊匯控將審議會否派發中期息＊

　　中證監開腔稱整頓無意傷及其他行業的公司，相信恆指短時間內再難跌至２７４７８點水平
，但同時未見任何利好消息容許港股反彈至２７５００點至２９５００點的區間位置，料二百五
十天線（約２７２００點）有阻力。
　　下周有多隻本港銀行股和公用股公布業績，包括去年被英倫銀行禁止派息的匯控
（００００５）和渣打（０２８８８），其中匯控將於下周一（２日）公布中期業績並同日審議
會否派發中期股息，若上述兩間銀行能恢復派息，相信對板塊整體具有一定提振作用。另外投資
者可多留意業績公告中管理層對未來利率走勢的看法。（ｎｓ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事30/07/2021
《神州經脈》法巴降中國股市評級　滬指月挫逾半成　成交連破萬億
財經熱話30/07/2021
【月結－窮途流落】七月大瀉2866點 專家睇法較淡
財經熱話30/07/2021
和黃醫藥銷售佳惹憧憬 飆升逾兩成後今獲利回吐
財經熱話30/07/2021
《嚟緊炒D乜》太興集團多品牌策略煞食　趁低吸納候中期業績佳音
中國故事30/07/2021
【黑色七月】重拳監管觸發資金退潮　滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅
財經熱話30/07/2021
內地取消鋼鐵產品出口退稅　鋼鐵板塊逆市起動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金