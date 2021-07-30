《盤後部署》港股未有條件大幅反彈，料２７２００點遇阻

《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季ＧＤＰ按年升６﹒５％遠遜預期，但經通脹調整後

，仍多於疫情前的高峰，美股三大指數收漲。港股昨日反彈逾８００點後，今日再次低開２８２

點報２６０４２點，主要受累科技股向下，盤中最低見過２５６３６點跌６７８點。收報

２５９６１，跌３５４點或１﹒３５％，主板成交１８９６﹒３５億元，少２５﹒３８％。國指

報９２３３，跌１８２點或１﹒９４％。科指報６７８０點，跌１７７點或２﹒５６％。

內地股市方面，上證綜指報３３９７點，跌１４點或０﹒４２％；深證成指報１４４７３，

跌４２點或０﹒２９％，總成交１３３９７﹒１３億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升１﹒１４％，報９３﹒１元；騰訊（００７００）跌

２﹒６４％，報４７９元；匯控（００００５）升０﹒３５％，報４３﹒０５元；美團

（０３６９０）跌５﹒８７％，報２１５元；阿里（０９９８８）跌４﹒２１％，報１８９元。



＊匯控將審議會否派發中期息＊



中證監開腔稱整頓無意傷及其他行業的公司，相信恆指短時間內再難跌至２７４７８點水平

，但同時未見任何利好消息容許港股反彈至２７５００點至２９５００點的區間位置，料二百五

十天線（約２７２００點）有阻力。

下周有多隻本港銀行股和公用股公布業績，包括去年被英倫銀行禁止派息的匯控

（００００５）和渣打（０２８８８），其中匯控將於下周一（２日）公布中期業績並同日審議

會否派發中期股息，若上述兩間銀行能恢復派息，相信對板塊整體具有一定提振作用。另外投資

者可多留意業績公告中管理層對未來利率走勢的看法。（ｎｓ）

