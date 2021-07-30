《盤後部署》港股未有條件大幅反彈，料２７２００點遇阻

《經濟通通訊社３０日專訊》美國第二季ＧＤＰ按年升６﹒５％遠遜預期，但經通脹調整後
，仍多於疫情前的高峰，美股三大指數收漲。港股昨日反彈逾８００點後，今日再次低開２８２
點報２６０４２點，主要受累科技股向下，盤中最低見過２５６３６點跌６７８點。收報
２５９６１，跌３５４點或１﹒３５％，主板成交１８９６﹒３５億元，少２５﹒３８％。國指
報９２３３，跌１８２點或１﹒９４％。科指報６７８０點，跌１７７點或２﹒５６％。
內地股市方面，上證綜指報３３９７點，跌１４點或０﹒４２％；深證成指報１４４７３，
跌４２點或０﹒２９％，總成交１３３９７﹒１３億元人民幣。
重磅股方面，友邦（０１２９９）升１﹒１４％，報９３﹒１元；騰訊（００７００）跌
２﹒６４％，報４７９元；匯控（００００５）升０﹒３５％，報４３﹒０５元；美團
（０３６９０）跌５﹒８７％，報２１５元；阿里（０９９８８）跌４﹒２１％，報１８９元。
＊匯控將審議會否派發中期息＊
中證監開腔稱整頓無意傷及其他行業的公司，相信恆指短時間內再難跌至２７４７８點水平
，但同時未見任何利好消息容許港股反彈至２７５００點至２９５００點的區間位置，料二百五
十天線（約２７２００點）有阻力。
下周有多隻本港銀行股和公用股公布業績，包括去年被英倫銀行禁止派息的匯控
（００００５）和渣打（０２８８８），其中匯控將於下周一（２日）公布中期業績並同日審議
會否派發中期股息，若上述兩間銀行能恢復派息，相信對板塊整體具有一定提振作用。另外投資
者可多留意業績公告中管理層對未來利率走勢的看法。（ｎｓ）
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