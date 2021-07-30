《台股攻略－黃振宇》台股持續震盪，１７３００點失守

《台股攻略》台股昨日（２９日）強勢反彈，加權指數今早（３０日）高開，雖然資金力撐

電子股，可惜台積電平盤震盪及午市後航運股遭受沽壓，拖累大市倒頭下跌，失守１７３００點

關口，曾跌至１７２３８低位，最終收１７２４７點，下跌１５５點，成交金額為５３５９億元

（新台幣．下同），重回５０００億元水平。

電子股今日成交佔大市比重約４８％，「聯家軍」及ＩＣ封測股表現亮麗，聯電預期本年第

三季毛利率有望升至３５％，吸引大量買盤入市支持，股價收市升近６％，收５７﹒８０元，創

３個月新高，而聯電造好亦刺激資金買入「聯家軍」股票，如聯致、旭德、智原、矽統、聯傑及

聯詠均升１﹒６－％至６﹒３％。但其餘電子權值股表現相對呆滯，台積電及鴻海分別下跌

０﹒５％至０﹒９％，收５８０元及１１０元，而聯發科、上銀、智邦及中美晶亦跌超過２％。

航運股表現弱勢，午市過後遭逢沽壓，拖累大市表現，萬海及陽明跌停，各收２２３﹒５元及

１１７元；長榮收１３２元，跌８﹒７％；志信亦跌近６﹒７％。散裝航運的中航、新興、台驊

投控、中櫃、榮運、台航、四維航及裕民均跌超過６％。

展望後市，台股失守１７３００點，加上外圍股市持續受到變種病毒Ｄｅｌｔａ擴散及中概

股受壓，預期短線震盪仍會持續。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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