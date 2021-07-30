《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ　６月份升勢稍緩漸受控

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年６月份同比增長放緩和止三連升，因

居住、交通和通信、衣著等項目僅持續緩緩向上，反映出居民在穩就業、增收入的環境底下加強

消費意欲，而以豬肉為主的畜肉類價格反覆回落，有助物價保穩勢，使央行適度調整貨幣政策地

「降準」，確保經濟保持穩中有進發展。這與美國等地商品生產和供應不足以應付經濟重啟強烈

需求，通貨向上使利率添壓相比，良莠可見。



＊中國可適調貨幣政策挺經濟而美帝難矣＊



我要高度指出：中國的ＣＰＩ於６月份同比上升１﹒１％，相對於國內生產總值ＧＤＰ於

２０２１年二季度同比直接比較的增長７﹒９％，要低６﹒８個百分點，完全可以接受，亦為央

行有絕對足夠的條件調整貨幣政策，以支持經濟穩中有進發展。中國人民銀行於２０２１年７月

１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點的決策，增加以商業銀行為主的金融機構中長期資金資

源和短期流動性，強化對企業及居民信貸支持，進一步刺激內需，甚至在相當程度抵銷歐美經濟

受疫情之困所造成的或然負面影響，確保國民經濟維持穩中有進的發展。是為配合本國國情的及

時、有用的貨幣政策。

反觀美國，於重啟經濟時，只開放社會活動，之前完全未有推動工商服務業的生產，供應不

足，加上拜登仍延續特朗普對華單邊採取的加徵關稅霸權劣政，亦為美國消費價格指數ＣＰＩ如

當地有估計今年可達４﹒９％之普，聯儲局很有可能減少購買債卷等收緊貨幣政策，甚至要加息

，自身難保，又要惡炒中國。此（美國）消、彼（中國）長，美帝霸權主義沒落矣！要美國政棍

改變白人妄自尊大思維？

來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年６月份同比增長

１﹒１％，比對上一個月回落０﹒２個百分點，止住５月份環比增０﹒４個百分點、４月份增０

﹒５個百分點和３月份跌轉升０﹒４％之三連升態勢，更比２０２０年６月所升的２﹒６％少增

１﹒４個百分點，可見ＣＰＩ相對受控，在國際能源資源價節節走高底下當為相當不俗表現。

至於ＣＰＩ於６月份的變異，重點仍為（甲）非食品分類的壓力不輕，指數於２０２１年６

月份同比上升１﹒７％，較對上一個月提高０﹒１個百分點，更高於ＣＰＩ之數０﹒６個百分點

，不可掉以輕心。此乃受困於（１）衣著分類指數於６月份升幅持平於０﹒４％，比１、２月份

尚分別下跌０﹒２％與０﹒５％；（２）居住分類指數升０﹒９％，環比高０﹒２個百分點，和

（３）交通及通信分類指數升５﹒８％，環比升０﹒５個百分點，二者於１月份分別回落

０﹒４％和４﹒６％。

需要指出的，是ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，由升轉跌：於２０２１

年６月份同比下跌１﹒７％，而５月份同比升０﹒３％，乃因：（一）禽肉價格持續回落，分類

指數於２０２１年６月份同比下跌１９﹒５％，比５月份的１１﹒３％跌幅擴大８﹒２個百分點

，相對於２０２０年６月份仍飆升５７﹒４％，大有不可同日而語之概；此對ＣＰＩ的影響由５

月份之跌０﹒４６個百分點，擴大至跌０﹒８１個百分點。



＊須止豬肉會金狂跌亦強化暴雨災後農種＊



禽肉價格持續明顯回落，重要受到豬肉價格不斷大幅下調的影響。豬肉分類指數於２０２１

年６月份同比下跌３６﹒５％，比５月份的２３﹒８％跌幅擴大１２﹒７％，影響ＣＰＩ由回落

０﹒５個百分點擴大至０﹒８個百分點，ＣＰＩ於是月份則上升１﹒１％；反觀２０２０年６月

則上升８１﹒６％和對ＣＰＩ的影響是推高２﹒０５個百分點，可見以豬肉主的畜肉價格變異，

對通貨脹膨有十分重大的影響。

要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：

生豬存欄量於２０２１年６月末為４﹒３９１１億頭，同比增長２９﹒１％，其中能繁殖母豬存

欄量４５６４萬頭增２５﹒７％，相信豬肉供應能滿足市場需求，對通脹控制和民生皆為佳訊。

問題是（ＩＩ）豬肉價連跌和跌至如斯低位，使養豬商、農的回報利益受到日益重大的衝擊

，是為國家近日在市場買入豬肉以作調節儲備。

期內的牛肉分類指數升幅持平於５月份的４﹒８％，羊肉分類指數的升幅由上月的９﹒７％

回落至７﹒３％，對畜肉主分類指數的影響相對較微。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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