《異動股》恒大（０３３３３）旗下公司遭提告，跌近１成創４年低

《經濟通通訊社３０日專訊》恆大（０３３３３）現價跌９﹒８４％，報５﹒２２元，以現

價計，該股暫連跌６日，累計跌幅３３﹒１６％。該股成交約２３４６萬股，涉資１﹒２５億元

。盤中低見５﹒１８元，創４年新低。

淮北礦業（滬：６００９８５）公告，向安徽省六安市中級法院提起民事訴訟已獲受理，訴

請判決恆大地產旗下一家子公司支付工程款及違約金約４﹒０１２億元人民幣，並承擔案件相關

訴訟費用。恆大回應指，這是正常的合同糾紛，正進行法律程序。

受債務困擾的恆大近日不利消息頻傳，股價本月以來累積下跌４８％。

現時，恆生指數報２６０３９，跌２７６點或跌１﹒０５％，主板成交３５２﹒０６億元。

國企指數報９２３０，跌１８５點或跌１﹒９７％。恆生科技指數報６７１０，跌２４７點或跌

３﹒５６％。

即月期指新報２５９６４，跌２３９點，低水７５點。即月國指期貨報９２１８，跌１６８

點，低水１３點。即月科指期貨新報６７０２，跌２３３點，低水１８點。

上證綜合指數報３３７４，跌３７點或跌１﹒０９％，成交１４５８﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１４３４１，跌１７３點或跌１﹒２０％，成交２０１１﹒１９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大（０３３３３） ５﹒２２元 跌９﹒８４％

恆地（０００１２） ３５﹒４５元 升０﹒８５％

新地（０００１６） １１３﹒７０元 升０﹒８９％

中海外（００６８８） １７﹒１４元 升０﹒４７％

領展（００８２３） ７５﹒３０元 升０﹒４０％

龍湖（００９６０） ３８﹒０５元 跌２﹒９３％

潤地（０１１０９） ２７﹒６５元 跌０﹒９０％

長實（０１１１３） ５３﹒６０元 升０﹒９４％

九置（０１９９７） ４４﹒６５元 升０﹒５６％

碧桂園（０２００７） ７﹒８９元 跌１﹒００％

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（ｌｃ）

