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即市新聞

30/07/2021 09:55

《異動股》恒大（０３３３３）旗下公司遭提告，跌近１成創４年低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恆大（０３３３３）現價跌９﹒８４％，報５﹒２２元，以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅３３﹒１６％。該股成交約２３４６萬股，涉資１﹒２５億元
。盤中低見５﹒１８元，創４年新低。
　　淮北礦業（滬：６００９８５）公告，向安徽省六安市中級法院提起民事訴訟已獲受理，訴
請判決恆大地產旗下一家子公司支付工程款及違約金約４﹒０１２億元人民幣，並承擔案件相關
訴訟費用。恆大回應指，這是正常的合同糾紛，正進行法律程序。
　　受債務困擾的恆大近日不利消息頻傳，股價本月以來累積下跌４８％。
　　現時，恆生指數報２６０３９，跌２７６點或跌１﹒０５％，主板成交３５２﹒０６億元。
國企指數報９２３０，跌１８５點或跌１﹒９７％。恆生科技指數報６７１０，跌２４７點或跌
３﹒５６％。
　　即月期指新報２５９６４，跌２３９點，低水７５點。即月國指期貨報９２１８，跌１６８
點，低水１３點。即月科指期貨新報６７０２，跌２３３點，低水１８點。
　　上證綜合指數報３３７４，跌３７點或跌１﹒０９％，成交１４５８﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３４１，跌１７３點或跌１﹒２０％，成交２０１１﹒１９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大（０３３３３）　　　　　５﹒２２元　　　跌９﹒８４％
　　恆地（０００１２）　　　　３５﹒４５元　　　升０﹒８５％
　　新地（０００１６）　　　１１３﹒７０元　　　升０﹒８９％
　　中海外（００６８８）　　　１７﹒１４元　　　升０﹒４７％
　　領展（００８２３）　　　　７５﹒３０元　　　升０﹒４０％
　　龍湖（００９６０）　　　　３８﹒０５元　　　跌２﹒９３％
　　潤地（０１１０９）　　　　２７﹒６５元　　　跌０﹒９０％
　　長實（０１１１３）　　　　５３﹒６０元　　　升０﹒９４％
　　九置（０１９９７）　　　　４４﹒６５元　　　升０﹒５６％
　　碧桂園（０２００７）　　　　７﹒８９元　　　跌１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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