《中資異動》內地８月起取消鋼鐵產品出口退稅，馬鋼升逾７％

《經濟通通訊社３０日專訊》內地財政部及稅務總局２９日公告，將會擴大取消產品出口退

稅項目，主要包括電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材、鍍或塗鋁鋅合金的鐵或非合金鋼平板軋材等

。據指，取消鋼鐵類產品退稅將會為國際鋼價提供支持。

中國國內對鋼鐵需求持續緊張，為解決鋼價飆升問題，５月時針對１４６項鋼鐵產品取消出

口退稅，以大宗熱軋類產品為主，但鋼鐵價格依然未有下跌跡象，故財政部再出招，將２３項鋼

產品納入取消退稅清單。

此次新增名單包括，冷軋、鍍鋅鋼材、電磁鋼片和鑽油用油管。據指，此次有獲點名提到的

公司將會是最大得益者。

據路透，國務院關稅稅則委員稍早會發布公告，為促進鋼鐵行業轉型升級和高質量發展，自

８月１日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，調整後分別實行４０％和２０％的出口稅率

。

受消息刺激，鋼鐵板塊股份做好，馬鋼（００３２３）升７﹒７６％，報３﹒８９元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒０８％。鞍鋼（００３４７）升６﹒７２％，報５﹒２

４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒０８％。廣南（０１２０３）升２﹒９４％

，報０﹒７元。

現時，恆生指數報２５７３０，跌５８５點或跌２﹒２２％，主板成交１０２５﹒２３億元

。國企指數報９１３１，跌２８３點或跌３﹒０１％。恆生科技指數報６６６１，跌２９７點或

跌４﹒２７％。

即月期指新報２５６２４，跌５７９點，低水１０６點。即月國指期貨報９１０６，跌２８

０點，低水２６點。即月科指期貨新報６６４３，跌２９２點，低水１７點。

上證綜合指數報３３８８，跌２３點或跌０﹒６７％，成交３７６１﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１４４２０，跌９５點或跌０﹒６６％，成交５１４５﹒３８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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馬鋼（００３２３） ３﹒８９０元 升７﹒７６％

鞍鋼（００３４７） ５﹒２４０元 升６﹒７２％

中國東方（００５８１） ２﹒４３０元 升０﹒８３％

重鋼（０１０５３） １﹒９５０元 升３﹒１７％

廣南（０１２０３） ０﹒７００元 升２﹒９４％

西王特鋼（０１２６６） ０﹒３４５元 無升跌

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（ｌｃ）

