《午市前瞻》港股今早回軟，專家料港股漸向上收復

《經濟通通訊社３０日專訊》恆生指數半日收市報２５７６２，跌５５３點或２﹒１％，主

板成交９７０﹒７億元。恆生中國企業指數報９１４１，跌２７３點或２﹒９１％。恆生科技指

數報６６６４，跌２９４點或４﹒２３％。



＊李偉傑：看好大市慢慢向上收復，部署車股可選長汽、比亞迪＊



港股昨日雖現回彈，惟大市今早再度偏軟跌穿二萬六關，大中華投資策略研究學會副會長（

港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股近日走勢波動，他形容早前恆指急跌已反映悲觀情

緒，看好市況將慢慢向上收復。而現時主要觀望市場氣氛能否好轉，其中關注國內監管行業方面

能否有好消息，如有好消息帶動下，相信恆指有機會於２５８００點找到支持。

對於盈富基金（０２８００）更改章程禁止美國人士購買，李偉傑認為消息對大市影響不大

，只是出消息時間不對才引起市場較負面反應，他形容盈富基金禁美國人士購買，主要因國外早

前限制購買制裁股影響，加上美國人持股比例不大，主要先了解代理人能否持股，如果可以相信

對外資投資不大影響。

至於車股方面續強勢表現，李偉傑表示行業現時不受監管問題困擾吸金力得以提升，加上市

場今明兩年看好電動車及無人駕駛發展，因此他看好車股中線表現，其中他看好長汽（０２３３

３）、以及比亞迪（０１２１１）。長汽今早破頂高見３８﹒１５元，李偉傑指該公司中期業績

理想，可以待回調至十天線（約３１﹒９元）吸納，中線上望４３至４５元；而比亞迪方面早前

跌穿２００元水平後現支持，建議可以於２１０元至２１５元水平買入，中線上望２８０至３０

０元。（ｊｃ）

