【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒４億人幣，買中芯沽美團

《經濟通通訊社３０日專訊》恆指低開２７２點，報２６０４２點。最高跌１６４點報

２６１５１點，最低跌６７８點報２５６３６點。恆指收報２５９６１點，跌３５４點或

１﹒３５％。

按額度計算，北水全日淨流入６﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中芯國際

（００９８１）、比亞迪股份（０１２１１）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）。

主板成交１８９６﹒３５億元減少２５﹒４％。其中港股通成交４３９﹒５億元，佔總成交

２３﹒２％。



＊缺芯支持中芯續升＊



中芯國際升２﹒８４％報２７﹒１５元，北水淨買入９﹒２億元。比亞迪股份升３﹒４６％

報２３９元，北水淨買入５﹒５億元。吉利汽車升１﹒５７％報２５﹒９５元，北水淨買入４﹒

８億元。美團跌５﹒８７％報２１５元，北水淨賣出１１﹒３億元。藥明生物跌４﹒９％報１１

８﹒５元，北水淨賣出６﹒５億元。中國移動跌０﹒８３％報４７﹒８５元，北水淨賣出４億元

。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ９﹒１５

比亞迪股份 （０１２１１） ５﹒４９

吉利汽車 （００１７５） ４﹒８４

東岳集團 （００１８９） １﹒８２

長城汽車 （０２３３３） １﹒４８



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１１﹒３２

藥明生物 （０２２６９） －６﹒４８

中國移動 （００９４１） －４﹒０４

招商銀行 （０３９６８） －３﹒６７

騰訊控股 （００７００） －２﹒４５

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