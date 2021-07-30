  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2021 16:01

《美元走勢－羅明立》德通脹升溫增調整貨幣政策壓力，利好歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６３　　　１０９﹒３６　　　１０９﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９６　　　１﹒１８７５　　　１﹒１８９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９７１　　　１﹒３９４０　　　１﹒３９６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７５　　　０﹒９０５２　　　０﹒９０５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８０８　　　７﹒７７５３　　　７﹒７７５６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國第二季度ＧＤＰ按季增長加速至６﹒５％，但較預期的８﹒５％增長弱不
少。該季消費者支出年按季升１１﹒８％，好過預期。此外，上周初次申請失業救濟人數減少至
４０萬，但仍多過預期。數據反映經濟復甦的高峰可能已過，之後的增長會有所放緩，或影響聯
儲局的收水動作。
　　數據公布後，美匯指數繼續下滑，跌穿９２關口。同日較早時德國公布７月ＣＰＩ按年升
３﹒８％，增速加快，會加大歐央行調整貨幣政策的壓力，利好歐元，一度逼近１﹒１９，現時
５０天線在１﹒１９６，支持位在１﹒１８４０，即市可低買短炒。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９４０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２４９０　　　１﹒２３８０　　　１﹒２５４０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/07/2021
【月結－窮途流落】七月大瀉2866點 專家睇法較淡
財經熱話30/07/2021
和黃醫藥銷售佳惹憧憬 飆升逾兩成後今獲利回吐
財經熱話30/07/2021
《嚟緊炒D乜》太興集團多品牌策略煞食　趁低吸納候中期業績佳音
中國故事30/07/2021
【黑色七月】重拳監管觸發資金退潮　滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅
財經熱話30/07/2021
內地取消鋼鐵產品出口退稅　鋼鐵板塊逆市起動
財經熱話30/07/2021
華為出新機　概念股點睇？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金