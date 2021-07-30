《美元走勢－羅明立》德通脹升溫增調整貨幣政策壓力，利好歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６３ １０９﹒３６ １０９﹒５０

歐元╱美元 １﹒１８９６ １﹒１８７５ １﹒１８９４

英鎊╱美元 １﹒３９７１ １﹒３９４０ １﹒３９６５

美元╱瑞郎 ０﹒９０７５ ０﹒９０５２ ０﹒９０５６

美元╱港元 ７﹒７８０８ ７﹒７７５３ ７﹒７７５６

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《美元走勢》美國第二季度ＧＤＰ按季增長加速至６﹒５％，但較預期的８﹒５％增長弱不

少。該季消費者支出年按季升１１﹒８％，好過預期。此外，上周初次申請失業救濟人數減少至

４０萬，但仍多過預期。數據反映經濟復甦的高峰可能已過，之後的增長會有所放緩，或影響聯

儲局的收水動作。

數據公布後，美匯指數繼續下滑，跌穿９２關口。同日較早時德國公布７月ＣＰＩ按年升

３﹒８％，增速加快，會加大歐央行調整貨幣政策的壓力，利好歐元，一度逼近１﹒１９，現時

５０天線在１﹒１９６，支持位在１﹒１８４０，即市可低買短炒。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９４０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２４９０ １﹒２３８０ １﹒２５４０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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