《美元走勢－羅明立》德通脹升溫增調整貨幣政策壓力，利好歐元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒６３ １０９﹒３６ １０９﹒５０
歐元╱美元 １﹒１８９６ １﹒１８７５ １﹒１８９４
英鎊╱美元 １﹒３９７１ １﹒３９４０ １﹒３９６５
美元╱瑞郎 ０﹒９０７５ ０﹒９０５２ ０﹒９０５６
美元╱港元 ７﹒７８０８ ７﹒７７５３ ７﹒７７５６
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《美元走勢》美國第二季度ＧＤＰ按季增長加速至６﹒５％，但較預期的８﹒５％增長弱不
少。該季消費者支出年按季升１１﹒８％，好過預期。此外，上周初次申請失業救濟人數減少至
４０萬，但仍多過預期。數據反映經濟復甦的高峰可能已過，之後的增長會有所放緩，或影響聯
儲局的收水動作。
數據公布後，美匯指數繼續下滑，跌穿９２關口。同日較早時德國公布７月ＣＰＩ按年升
３﹒８％，增速加快，會加大歐央行調整貨幣政策的壓力，利好歐元，一度逼近１﹒１９，現時
５０天線在１﹒１９６，支持位在１﹒１８４０，即市可低買短炒。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９４０ １﹒１８１０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒２４９０ １﹒２３８０ １﹒２５４０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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