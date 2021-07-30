【匯控預測】分析料匯控中期列帳稅前盈利升逾倍，有望派發中期息

《經濟通通訊社記者金雪凝３０日報道》匯控（００００５）將於下周一（２日）公布

２０２１年度中期業績，同日將審議會否派發２０２１年普通股中期股息。據《彭博》綜合券商

預測，集團中期經調整稅前盈利介乎１１０﹒９３億至１１２﹒７７億美元，按年升９６﹒９％

至１倍，中位數為１１１﹒８５億元。單計第二季，集團中期經調整稅前盈利介乎４３﹒０２億

至４９﹒３４億美元，按年增長６５﹒９％至９０﹒３％，按季就跌２２﹒８％至３２﹒７％，

中位數為４５﹒５億美元。有分析認為，受惠於集團撥備減少，集團今年第二季及中期業績將錄

得不錯的增長。



＊上半年列帳基準稅前盈利料約１０３億至１０６億美元＊



光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受本通訊社電話訪問時預期，由於新型冠狀病毒肺炎疫情肆

虐，匯控去年業績相對失色，而今年首季集團業績錄得理想增長，主要受惠於去年首季撥備增加

，而今年有所減少，但來自業務的增長動力仍然比較緩慢。他預料，下周公布的第二季業績將延

續相關情況。

他指出，綜觀集團去年全年的撥備，匯豐次季的撥備最多，因此在低基數效應之下，今年次

季撥備將減少，有望支持集團業績增長，但業務增長動力仍疲弱，主要由於今年上半年環球利率

偏低，集團淨利息收入仍然受壓。整體而言，他認為，集團基本業務未見太大復甦動力，但撥備

減少，集團次季以至上半年仍將錄得理想的盈利增長。他預期，集團上半年的列帳基準稅前盈利

約為１０３億至１０６億美元，按年增長１﹒３９倍至１﹒４５倍。單計第二季，他估計集團將

錄得列帳基準稅前盈利約４５億至４８億美元，按年升３﹒１３倍至３﹒４１倍，按季就跌

１７﹒２％至２２﹒４％。



＊匯控有望派發中期股息每股０﹒１美元＊



伍禮賢指，英倫銀行早前宣布取消對匯控及其他銀行的派息限制，加上集團表明不會按季派

息，但會於８月公布２０２１年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。綜合兩個因素，相信今次

有機會派發中期股息，金額估計為０﹒１美元。

他又指，目前只有監管環境見改善，但按集團面對的增長情況和疫情的不明朗性，相信匯控

會繼續維持其資本充足情況，預料今次派發中期息後，集團下次會在公布全年業績時，才會再考

慮派息。



＊市場反應對中期業績不會有太大驚喜，料股價在４０元水平企穩＊



他說，全球經濟狀況，和一些重點國家的政策都是日後需要關注的影響因素。目前變種病毒

在全球各地蔓延，或對未來經濟有進一步而明顯的影響。另一方面，美國的加息步伐亦會對集團

有影響，如果美國聯儲局提早加息，對於集團亦有正面作用。

伍禮賢又提到，市場普遍預期匯控將錄得理想增長，除非收入或淨利息收入有明顯增長，或

者派息金額超出預期，否則市場反應亦不會太激烈，預料匯控股價有機會在４０元的水平企穩和

整固，主要由於目前整體的香港股票市場情緒稍為悲觀，投資者取態比較審慎。



＊美銀料港股成交量放緩致收入按季下跌＊



此外，大行美銀證券發表研究報告指，由於減值降低，該行上調匯控今年每股盈利預測

０﹒０４美元，並將２０２２年至２０２３年的每股盈利預測提升０﹒０１美元至０﹒０２美元

。美銀維持匯控倫敦目標價４８０便士，評級為「中性」。

美銀又表示，匯控近期正在專注於擴展財富管理業務的計劃，或會推高成本，但要估計相關

收入就言之尚早。該行預期，港股成交量放緩將導致收入按季下跌，而季內偏低的香港銀行同業

拆息（ＨＩＢＯＲ）限制了銀行的淨利息收入。

