【銀色債券】匯豐：銀債申請宗數升近１倍，認購金額增７１％

《經濟通通訊社３０日專訊》匯豐發言人表示，新一批銀色債券銷售打破多項紀錄，申請宗
數較去年上升近一倍，認購金額亦增加７１％，客戶平均每人申請２８手。
匯豐指，經該行流動或網上理財的申請佔整體比例逾４０％，足見該行的數碼銀行服務愈來
愈受年長客戶歡迎。透過數碼渠道申請的宗數上升１６６％，認購金額為去年的２﹒１倍。另外
，６５歲以下首次獲准認購銀債的客戶，約佔總認購申請的五分之一。（ｂｉ）
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