《新股上市》傳錢大媽已委聘中金及大摩籌備赴港上市，籌３９億元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》引述消息報道，生鮮食品零售商錢大媽已委聘中金

及摩根士丹利，籌備赴港上市事宜，計劃集資最多５億美元，折合約３９億港元，最快今年年底

上市。

知情人士稱，錢大媽即將完成ＩＰＯ前的一輪融資。據外電３月時報道，該集團此前計劃在

新一輪融資中集集約２０億元人民幣，估值或高達２５０億元人幣。

不過，錢大媽代表回覆《彭博》查詢時指，公司目前沒有ＩＰＯ計劃，並拒絕進一步置評。

（ａｃ）

