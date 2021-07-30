《新股上市》傳錢大媽已委聘中金及大摩籌備赴港上市，籌３９億元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》引述消息報道，生鮮食品零售商錢大媽已委聘中金
及摩根士丹利，籌備赴港上市事宜，計劃集資最多５億美元，折合約３９億港元，最快今年年底
上市。
知情人士稱，錢大媽即將完成ＩＰＯ前的一輪融資。據外電３月時報道，該集團此前計劃在
新一輪融資中集集約２０億元人民幣，估值或高達２５０億元人幣。
不過，錢大媽代表回覆《彭博》查詢時指，公司目前沒有ＩＰＯ計劃，並拒絕進一步置評。
（ａｃ）
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