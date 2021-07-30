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30/07/2021 19:30

【銀色債券】信銀國際：認購金額雙位數增長，申請人數增近１倍

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中信銀行（國際）表示，接獲之總銀債認購金額比上一批銀債
同期有雙位數增長，申請人數更比同期增長近一倍，認購金額及申請人數均破以往紀錄，其中
６５歲以下的認購人數佔整體認購人數近４成。最高認購金額為２５０萬元，平均認購金額約為
３０萬元。（ｂｉ）

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