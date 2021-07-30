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即市新聞

30/07/2021 16:48

《本港經濟》上半年經濟按年增長７﹒８％，消費券計劃將刺激消費

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處今日發布今年第二季的本地生產總值預先估計數字
。第二季本地生產總值較上年同期實質上升７﹒５％，升幅較第一季的８％收窄。經季節性調整
後，第二季經濟按季下跌１％。今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長７﹒８％。

＊第二季私人消費開支升幅擴大至６﹒５％＊

　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質上
升６﹒５％，而第一季的升幅為２﹒１％。政府消費開支，繼第一季上升７％後，在第二季與上
年同期比較實質上升２﹒９％。本地固定資本形成總額，在第二季與上年同期比較實質上升
２３﹒７％，升幅較第一季的４﹒８％明顯為高。

＊次季貨品出口總額按年升２０﹒３％＊

　　同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得２０﹒３％的實質升幅，而第一季的升幅為
３０﹒１％。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼今年第一季上升２２﹒９％後，在第二季實
質上升２１﹒４％。服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升２﹒６％，而第一季則下跌
７﹒３％。服務輸入在第二季實質上升８﹒４％，而第一季則下跌１２％。

＊疫情及地緣政治緊張為前景帶來不確定性＊

　　政府發言人表示，展望未來，環球經濟復甦在短期內應繼續支持香港的貨物出口，雖然增幅
或較今年上半年異常強勁的表現有所放緩。服務輸出也應持續增長。然而，更具傳染性的
２０１９冠狀病毒病變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因
素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。本地方
面，疫情穩定及消費券計劃將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。政府會密切留
意情況。（ｃｌ）

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