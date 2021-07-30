【香港政情】消息：警方拘捕網台記者，涉在觀塘商場內侮辱國歌

《經濟通通訊社３０日專訊》警方在葵涌拘捕一名４０歲男子，涉嫌周一（２６日）在觀塘
ａｐｍ商場內奧運頒獎禮播放國歌期間侮辱國歌。消息指，被捕男子是一名網台記者。
香港劍擊選手張家朗周一在東京奧運男子花劍個人賽奪得金牌，觀塘ａｐｍ商場內，播放頒
獎禮奏起國歌時，有人發出噓聲。警方早前表示會展開調查及蒐集證據。（ｃｌ）（ｚｚ）
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