《再戰明天》匯控恒生業績，東盟舉行外長會議

《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）恆生（０００１１）業績，及東盟舉行外

長會議，料為下周一市場焦點。



＊中國公布ＰＭＩ＊



在重要經濟活動方面，東盟外長會議於文萊舉行，至下周六（７日）。本港時間下周二

（３日）１２：３０ｐｍ，澳洲央行議息。

數據方面，明日（３１日）９：００ａｍ，中國公布７月製造業採購經理人指數，料由

５０﹒９降至５０﹒８；７月非製造業採購經理人指數料由５３﹒５降至５３﹒３；７月綜合採

購經理人指數。

下周一９：４５ａｍ，中國公布７月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒３降至５１。

１：００ｐｍ，日本公布７月消費者信心指數，料由３７﹒４降至３６。２：００ｐｍ，德國公

布６月零售銷售，月率料由４﹒６％降至１﹒８％。３：５５ｐｍ，德國公布７月製造業採購經

理人指數，料由６５﹒１升至６５﹒６。

４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由６３﹒４降至６２﹒６。

４：３０ｐｍ，香港公布６月零售銷售。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購經理人指數，

料由６２﹒１升至６３﹒１。１０：００ｐｍ，美國公布７月ＩＳＭ製造業指數，料由６０﹒６

升至６０﹒８。



＊匯恆中電業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：恆生（０００１１）、中電（００００２）、匯控

、信義光能（００９６８）。（ｈｌ）

