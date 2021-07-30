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即市新聞

30/07/2021 19:35

《再戰明天》匯控恒生業績，東盟舉行外長會議

　　《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）恆生（０００１１）業績，及東盟舉行外
長會議，料為下周一市場焦點。

＊中國公布ＰＭＩ＊

　　在重要經濟活動方面，東盟外長會議於文萊舉行，至下周六（７日）。本港時間下周二
（３日）１２：３０ｐｍ，澳洲央行議息。
　　數據方面，明日（３１日）９：００ａｍ，中國公布７月製造業採購經理人指數，料由
５０﹒９降至５０﹒８；７月非製造業採購經理人指數料由５３﹒５降至５３﹒３；７月綜合採
購經理人指數。
　　下周一９：４５ａｍ，中國公布７月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒３降至５１。
１：００ｐｍ，日本公布７月消費者信心指數，料由３７﹒４降至３６。２：００ｐｍ，德國公
布６月零售銷售，月率料由４﹒６％降至１﹒８％。３：５５ｐｍ，德國公布７月製造業採購經
理人指數，料由６５﹒１升至６５﹒６。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由６３﹒４降至６２﹒６。
４：３０ｐｍ，香港公布６月零售銷售。９：４５ｐｍ，美國公布７月製造業採購經理人指數，
料由６２﹒１升至６３﹒１。１０：００ｐｍ，美國公布７月ＩＳＭ製造業指數，料由６０﹒６
升至６０﹒８。

＊匯恆中電業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：恆生（０００１１）、中電（００００２）、匯控
、信義光能（００９６８）。（ｈｌ）

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