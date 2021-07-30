【銀色債券】政府：銀債認購金額近６８０億元，超購１﹒８倍

《經濟通通訊社３０日專訊》新一批銀色債券今日截止認購，政府發言人表示，根據從配售

機構收集到的初步資料，今批銀債認購金額約６７９﹒７億港元，認購人數約２５﹒７萬人。

政府發言人指，根據相關數據，今次的認購金額是目標發行額的２﹒８倍，較去年高

５７％，而認購人數達２５﹒７萬，較去年高９０％。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終

發行額將提高至上限３００億元，並計劃於８月６日公布配發結果。（ｓｋ）

