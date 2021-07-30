【銀色債券】政府：銀債認購金額近６８０億元，超購１﹒８倍

《經濟通通訊社３０日專訊》新一批銀色債券今日截止認購，政府發言人表示，根據從配售
機構收集到的初步資料，今批銀債認購金額約６７９﹒７億港元，認購人數約２５﹒７萬人。
政府發言人指，根據相關數據，今次的認購金額是目標發行額的２﹒８倍，較去年高
５７％，而認購人數達２５﹒７萬，較去年高９０％。由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終
發行額將提高至上限３００億元，並計劃於８月６日公布配發結果。（ｓｋ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事30/07/2021
《神州經脈》法巴降中國股市評級 滬指月挫逾半成 成交連破萬億
|財經熱話30/07/2021
【月結－窮途流落】七月大瀉2866點 專家睇法較淡
|財經熱話30/07/2021
和黃醫藥銷售佳惹憧憬 飆升逾兩成後今獲利回吐
|財經熱話30/07/2021
《嚟緊炒D乜》太興集團多品牌策略煞食 趁低吸納候中期業績佳音
|中國故事30/07/2021
【黑色七月】重拳監管觸發資金退潮 滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅
|財經熱話30/07/2021
內地取消鋼鐵產品出口退稅 鋼鐵板塊逆市起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰