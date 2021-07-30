【企業盈警】粵海制革料中期綜合淨虧損按年收窄逾５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》粵海制革（０１０５８）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期綜合淨虧損較２０２０年同期收窄逾５０％，２０２０年同期的綜合淨虧損為９６３萬元。

集團表示，預期綜合淨虧損收窄，主要由於產品單位成本下調及牛面革銷量上升，導致集團

毛利轉虧為盈，毛利大幅增加。（ｓｋ）

