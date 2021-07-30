【企業盈警】盈利時（６８３８）料中期溢利按年跌５４％

《經濟通通訊社３０日專訊》盈利時（０６８３８）預期，截至今年６月３０日止六個月，

綜合溢利按年下跌約５４％，去年同期錄得綜合溢利約３５２３﹒１萬元。

該集團指，溢利減少主要由於智能穿戴式裝置外框及零件分部之銷售因客戶押後推出新型號

而下跌；該分部去年計劃增加產能的開支增加；及再沒有有關新冠肺炎及保就業的政府津貼，去

年同期相關津貼為６６７﹒３萬元。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

