《小傳日記》花旗國議員話要查中概公司有冇欺詐，科技佬又跌過！

《小傳日記》噚晚傳出滴滴出行考慮私有化嚟彌補美股投資者損失，股價急漲，之後好快就

澄清話係假消息。咁又係呀，上市幾日個Ａｐｐ就被迫下架，管理層仲疑似隱瞞中國政府一早警

告過滴滴出行唔好上市嘅事，依家有咁嘅流言╱猜測並唔出奇。

多個共和黨參議員要求花旗國證交會主席，調查可能存在欺詐行為嘅中概股公司，認為神州

公司利用花旗國資本市場集資，但忽視當地法律要求嘅透明度。

事實上，香江投資者同樣對由花旗國嚟港第二上市嘅股份有戒心，事關有美股價格做參考，

除非大幅折讓，否則佢哋喺香江上市初期好難大幅炒起，一個唔好彩遇著市況差，分分鐘要坐艇

，好似百度（０９８８８）同小鵬汽車（０９８６８）咁，招股價分別係２５２銀同１６５銀，

今日收報１５８﹒２銀同１４９﹒２銀，仲分別蝕緊逾３７巴仙及近一成呀陰公。

如果按照咁嘅思路，在美上市嘅中概股無論以咩形式導致需要退市，對香江投資者嚟講分分

鐘係好事都未頂。

講番今日呢批股份股價，阿里巴巴（０９９８８）插低逾４巴仙，報１８９銀；小鵬汽車無

咗逾３巴仙，報１４９﹒２銀；華住（０１１７９）走低逾４巴仙，報３４﹒５銀；京東集團（

０９６１８）跌逾２巴仙，報２７６﹒６銀；網易（０９９９９）碌低逾１巴仙，報１５５﹒５

銀；新東方（０９９０１）跪低近８巴仙，報１６﹒８銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾８巴仙

，報６６５﹒５銀；雖然旗下騰訊音樂喺花旗國上市，但ＱＱ（００７００）仍然無咗近３巴仙

，報４７９銀。



表列美國到港第二上市股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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和黃醫藥（０００１３） ７０﹒６０元 跌９﹒０２％

阿里巴巴（０９９８８） １８９﹒００元 跌４﹒２１％

寶尊電商（０９９９１） ６６﹒００元 跌１﹒６４％

萬國數據（０９６９８） ５８﹒７５元 跌６﹒００％

華住 （０１１７９） ３４﹒５０元 跌４﹒１７％



京東集團（０９６１８） ２７６﹒６０元 跌２﹒３３％

宏利 （００９４５） １４９﹒３０元 升０﹒５４％

網易 （０９９９９） １５５﹒５０元 跌１﹒４０％

新東方 （０９９０１） １６﹒８０元 跌７﹒６９％

再鼎 （０９６８８） １０５８﹒００元 跌１１﹒３９％



中通快遞（０２０５７） ２０９﹒２０元 跌３﹒０６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６６５﹒５０元 跌８﹒１４％

小鵬汽車（０９８６８） １４９﹒２０元 跌３﹒２４％

百度 （０９８８８） １５８﹒２０元 跌４﹒００％

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