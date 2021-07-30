【企業盈喜】周生生料中期純利按年升１﹒４５倍至１﹒５５倍

《經濟通通訊社３０日專訊》周生生（００１１６）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得純利介乎５﹒１８億元至５﹒３９億元，按年升１﹒４５倍至１﹒５５倍。董事會認為增長

主因是集團珠寶零售業務於去年第一季受到新冠疫情影響而大幅下滑，隨後中國大陸的生意有可

觀的回升。

該集團預期於今年８月刊發中期業績。（ｈｙ）

