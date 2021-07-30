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即市新聞

30/07/2021 17:04

《股市一周》港股全周挫１３６０點收穿牛熊線，新能源股逆市炒作

　　《股市一周》踏入７月最後一周，港股完美演繹「七窮月」，而非「七翻身」。縱使美股持
續創新高，Ａ股亦處於近期高位，惟內地對新經濟公司及教育股等行的「監管風暴」持續，觸發
外資本周大舉沽貨，更令港股成交創新高，市場氣氛一片恐慌，全周跌１３６０點。
　
＊恆指全周波動，一度低見２４７４８點＊
　
　　周一（２６日）新經濟股遭大舉沽貨，加上內地進一步監管教育股導致繼續急瀉，港股全日
挫１１２９點收報２６１９２，更收穿牛熊線；周二（２７日）新經濟股跌勢持續，加上多個板
塊走低，全日瀉１１０５點報２５０８６點，最低曾見２４７４８點，成交３６０６﹒７億創歷
史新高；周三（２８日）新經濟股及藍籌股普遍反彈，最終港股收報２５４７３升３８７點；周
四（２９日）傳中證監副主席方星海昨晚與多間大行高管開會，解釋整頓教育行業的政策是有針
對性的，無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩，港股全日反彈８４１點收報
２６３１５點。港股經歷兩連彈後，本日（３０日）新經濟股現「撈底」獲利盤，加上內房股領
跌藍籌，拖累港股全日跌３５４點收報２５９６１點，本周未能重返牛熊線（約２７２１３點）

　　恆指本周在２６８７８點至２４７４８點間波動，上下波幅２１３０點，全周跌１３６０點
或４﹒９８％，日均成交２７０８億；國指在９６４６點至８７２１點間波動，上下波幅９２５
點，全周跌６０５點或６﹒１６％，報９２３３點。科指本周在７０３８至６１１８間波動，上
下波幅９２０點，全周插４８７點或６﹒７％，報６７８０點。
　
＊風電概念股受惠政策炒高，內房續積弱捱沽＊
　
　　新能源相關股持續強勢。發改委昨日印發《關於進一步完善分時電價機制的通知》，部署各
地進一步完善分時電價機制。電力相關普遍本星期逆市炒高。潤電（００８３６）升
１６﹒５５％，報１３﹒３８元；龍源電力（００９１６）升１１﹒１８％，報１４﹒５２元；
新天綠色（００９５６）升４﹒９６％，報４﹒０２元；大唐新能源（０１７９８）升
６﹒３４％，報２﹒３５元。
　　中國住建部宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州市納入房地產市場監測重點城市名單。
納入名單的城市的房地產調控工作，由住建部和有關省級政府共同督辦。內房股普遍本星期急挫
。潤地（０１１０９）跌１７﹒３３％，報２６元；中海外（００６８８）跌１１﹒５１％，報
１６﹒３元；碧桂園（０２００７）跌７﹒８８％，報７﹒６元；龍湖（００９６０）跌
１６﹒１９％，報３６﹒２５元；融創（０１９１８）跌１４﹒８％，報２０﹒１５元。
　
＊下周中美公布ＰＭＩ，以及英澳利率決議＊
　
　　關鍵數據方面，內地下星期一（２日）將公布７月財新製造業ＰＭＩ，美國則公布７月
ＩＳＭ製造業ＰＭＩ。另外，澳洲央行於下二（３日）公布８月利率決議，英國央行則於下周四
（５日）公布。美國下周亦會公布７月失業率、非農就業人數，料上述數據亦某程度繼續影響美
股往後走勢及美聯儲的貨幣政策。
　　另外，下個星期市場關注點，將會是多隻大型股份公布業績，其中包括中電（００００２）
、恆生（０００１１）、匯控（００００５）於８月２日公布業績，阿里巴巴（０９９８８）、
港燈（０２６３８）、渣打（０２８８８）於８月３日公布業績，長和系股份將於８月４至８月
５公布業績，投資者需多加留意。（ｋｓ）

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