《股市一周》港股全周挫１３６０點收穿牛熊線，新能源股逆市炒作

《股市一周》踏入７月最後一周，港股完美演繹「七窮月」，而非「七翻身」。縱使美股持

續創新高，Ａ股亦處於近期高位，惟內地對新經濟公司及教育股等行的「監管風暴」持續，觸發

外資本周大舉沽貨，更令港股成交創新高，市場氣氛一片恐慌，全周跌１３６０點。



＊恆指全周波動，一度低見２４７４８點＊



周一（２６日）新經濟股遭大舉沽貨，加上內地進一步監管教育股導致繼續急瀉，港股全日

挫１１２９點收報２６１９２，更收穿牛熊線；周二（２７日）新經濟股跌勢持續，加上多個板

塊走低，全日瀉１１０５點報２５０８６點，最低曾見２４７４８點，成交３６０６﹒７億創歷

史新高；周三（２８日）新經濟股及藍籌股普遍反彈，最終港股收報２５４７３升３８７點；周

四（２９日）傳中證監副主席方星海昨晚與多間大行高管開會，解釋整頓教育行業的政策是有針

對性的，無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩，港股全日反彈８４１點收報

２６３１５點。港股經歷兩連彈後，本日（３０日）新經濟股現「撈底」獲利盤，加上內房股領

跌藍籌，拖累港股全日跌３５４點收報２５９６１點，本周未能重返牛熊線（約２７２１３點）

。

恆指本周在２６８７８點至２４７４８點間波動，上下波幅２１３０點，全周跌１３６０點

或４﹒９８％，日均成交２７０８億；國指在９６４６點至８７２１點間波動，上下波幅９２５

點，全周跌６０５點或６﹒１６％，報９２３３點。科指本周在７０３８至６１１８間波動，上

下波幅９２０點，全周插４８７點或６﹒７％，報６７８０點。



＊風電概念股受惠政策炒高，內房續積弱捱沽＊



新能源相關股持續強勢。發改委昨日印發《關於進一步完善分時電價機制的通知》，部署各

地進一步完善分時電價機制。電力相關普遍本星期逆市炒高。潤電（００８３６）升

１６﹒５５％，報１３﹒３８元；龍源電力（００９１６）升１１﹒１８％，報１４﹒５２元；

新天綠色（００９５６）升４﹒９６％，報４﹒０２元；大唐新能源（０１７９８）升

６﹒３４％，報２﹒３５元。

中國住建部宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州市納入房地產市場監測重點城市名單。

納入名單的城市的房地產調控工作，由住建部和有關省級政府共同督辦。內房股普遍本星期急挫

。潤地（０１１０９）跌１７﹒３３％，報２６元；中海外（００６８８）跌１１﹒５１％，報

１６﹒３元；碧桂園（０２００７）跌７﹒８８％，報７﹒６元；龍湖（００９６０）跌

１６﹒１９％，報３６﹒２５元；融創（０１９１８）跌１４﹒８％，報２０﹒１５元。



＊下周中美公布ＰＭＩ，以及英澳利率決議＊



關鍵數據方面，內地下星期一（２日）將公布７月財新製造業ＰＭＩ，美國則公布７月

ＩＳＭ製造業ＰＭＩ。另外，澳洲央行於下二（３日）公布８月利率決議，英國央行則於下周四

（５日）公布。美國下周亦會公布７月失業率、非農就業人數，料上述數據亦某程度繼續影響美

股往後走勢及美聯儲的貨幣政策。

另外，下個星期市場關注點，將會是多隻大型股份公布業績，其中包括中電（００００２）

、恆生（０００１１）、匯控（００００５）於８月２日公布業績，阿里巴巴（０９９８８）、

港燈（０２６３８）、渣打（０２８８８）於８月３日公布業績，長和系股份將於８月４至８月

５公布業績，投資者需多加留意。（ｋｓ）

