《品中資－羅國森》監管風險未除，重訂炒股策略

《品中資》我曾經在本欄提過，買中資股，我是預了有政策風險的，因為中資股的回報往往

優於大市，可以抵銷政策風險。

但經過上星期之後，我要稍為修正我的看法，因為，原來這個政策風險，可以大得難以想象

。我相信，即使你是專業投資者，也不會預計到，在最差的「政策風險」下，你的投資可以蝕一

半，甚至更多呢！

有留意市況的讀者，應該知我所指的，就是內地針對教育行業發布的「雙減」文件。該份名

為《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的文件，提出要減輕學

生作業負擔、全面規範校外培訓行為、提升教學質素等等。

具體來說，就是這類培訓機構不能以牟利為目標，也禁止它們透過上市集資，或上市後透過

股市融資，收購相關的教育機構資產。這份文件除了直接威脅教育股的前景外，已上市的教育股

，甚至可能面臨退市、剝離學科類業務等等的風險。

消息傳出後，過去一星期，在美國或香港上市的教育股，全線洗倉式地下跌，

其中在美國上市，市值最大的好未來（ＴＡＬ），股價在過去一個月急挫七成，但主要跌幅

集中於上周。過去一星期，股價由２０美元，跌至最低的４﹒４美元後才回穩，昨晚收報

５﹒８７美元。

至於在港美兩地都有上市，原來市值也不菲的新東方（０９９０１），在港的股價兩日大跌

七成。到周三和昨日，股價才從低位反彈兩成左右，收報１８﹒２元，但比起年初的高位

１５８元左右，仍然下跌約九成，用慘不忍睹來形容，應該不算過分。



＊連串監管政策同一時間出台＊



除了教育股之外，幾乎同一時候，股王騰訊（００７００）旗下在美國上市的騰訊音樂

（ＴＭＥ）也被要求解除境內獨家版權協議。簡單來說，就是不能再透過收購主要競爭對手以達

到壟斷市場的結果。

又幾乎是同一時間，內地監管部門又出台《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員

權益的指導意見》，督促平台和第三方合作單位，為建立勞動關係的外賣送餐員，參加社會保障

，以及按照國家規定，參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。投資者擔心，這樣會對美團（

０３６９０）的盈利構成壓力，令美團股價大跌。

這還不止，內地工信部再發公告，稱將開展互聯網行業專項整治行動，為期半年，主要聚焦

擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等問題。

由此可見，即使經過周初大跌之後，大市在周三和昨日都回穩，從低位反彈逾千點，日前跌

幅過大的龍頭科技股，反彈力度更強，但未來的政策風險仍未解除，小投資者應該怎樣應對呢？

從整體部署考慮，我認為，如果你手上的股份，全部都是科技股，或者所謂的平台企業，應

該趁今次反彈減持，最好能減一半，將資金轉投受惠於政策的股份，例如環保、新能源和電動車

等領域，這樣才能對沖監管風險。

在我自己的股票組合中，其實有一半是在港經營，且屬於公用性質的公司，在今次的「小股

災」中，不但沒有受影響，個別股份其實更逆市上升（當中只有一隻中移動（００９４１）是中

資股）。也因此，我整個股票組合雖然也有跌幅，但整體上仍算溫和。



＊不宜沽清已賺錢科技股＊



另外，在今次跌市之前，我對整體的科技股也有適量減持，手上持有大約兩成現金，在前兩

日跌勢最凌厲的時候，我利用手上現金，在相對低位撈了一些貨（不會額外增加資金），包括騰

訊（００７００）、藥明生物（０２２６９）和比亞迪（０１２１１）等等。

這些都是短線操作，如果有一成半左右的升幅，我會沽出獲利。事實上，我在昨天已經沽了

一半早前低位買入的藥明生物和比亞迪。如果再升一成，我會全數獲利。相反，如果這兩日的升

市只是短暫反彈，繼後再跌，我也會在接近上次的撈貨水平再補回。

總的來說，上有監管政策，而且這場監管風暴仍未結束，為了自保，我建議大家要趁今次反

彈，調整自己的股票組合，這才可以抵禦未來的衝擊。有人或許會說，倒不如完全沽清手上的科

技股，這才是真正減低監管風險的方法。

我自己認為，如果要減，只宜減掉未有盈利的科技股，如果是已經賺錢，而且賺很多錢的科

技股，調整比重已經足夠，因為你永遠不知道，監管何時會結束，市場氣氛何時會逆轉！因此，

手上有一些優質科技股「看門口」才是明智的做法！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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