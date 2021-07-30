《雷鳴天下－雷鼎鳴》奧運精神與香港的再教育

《雷鳴天下》全城皆看奧運，香港健兒取得金牌銀牌自然使人興奮，回想起來，上一次有此

聲勢，已是２５年前李麗珊取得金牌之時。



香港是一個迷失了方向的城市，本該有燦爛的前景，卻因為有部分人認知出了大問題，以致

胡作非為了多個月，他們破壞香港的行動失敗後，很多人悲從中來，有不少竟不幸患上抑鬱症。

今天香港很需要一種再教育，使迷失掉的港人能認清世界及重新上路。奧運精神及各比賽項目對

這種再教育都有很好的啟發作用。我一算之下，起碼找到６種奧運的意義。



第一種意義是追求卓越的態度。每一項比賽都有相對客觀的取勝標準，運動員跑１００米要

多少時間？奧運會斷不會把金牌頒給一名要２０秒的人。人生在世，不追求卓越，挑戰自己的極

限，世界哪得進步？



第二是追求卓越的背後，都必有艱苦奮鬥的故事及犧牲精神。成功要付出代價，此乃常識，

奧運的好處便是用大量形象提醒我們成功不是靠運氣，光是看看得勝者矯捷的身手及壯實的肌肉

，便清楚知道別人曾經過苦練。



第三，付出代價只能增加勝算，但卻不可能保證你必勝。奧運的制度是勝者全勝，

ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ，得到獎牌尤其是金牌的可獲豐厚回報，其他人等卻似是陪

跑。此種制度未必公平，有獎牌及沒有獎牌的，實力可能只差一點點，為何回報差別這麼大？此

種回報制度在現實生活中並不罕見，好處是可提供激勵，使人拼了命的去進步，哪怕只是一點點

的進步，也會有天與地之差的回報。



＊奧運倡不能讓政治干擾競技＊



第四，奧運講求公平競賽，不能夠讓政治、意識形態、種族等因素干擾體育競技，此種精神

，十分崇高，對那些事事政治化，稍一不合己意的便要掘人祖墳之輩，是一種當頭棒喝。



第五，公平競賽的背後，奧運的體育精神也講求取勝不能不擇手段。自己不行，卻想通過傷

害對手來贏得勝利，當然是不容許的。只是這簡單的道德原則，也有不少人忘記了。黑暴期間，

連市民倚賴的港鐵站，也遭大肆破壞，這是甚麼心態？



第六，奧運鼓勵競賽爭雄之心。此種精神不是壞事，是好事，競爭是推動進步的重大力量。

國與國之間就算不和，也可靠公平比賽中的勝負來宣示愛國之心，這有助於避免真正的戰爭。



奧運精神就像一道道清泉，使我們可見到多一點的公平與拼搏。它對港人的教育意義，尚有

一層不容易為人注意的層次。



家中有養育過幼兒的人，都應明白一個道理，幼兒有時想得到某樣東西，而這是危險的或是

他不應該得到的，父母自然會制止，但這樣幼兒便會大哭大鬧，這時有經驗的父母應付的方法很

簡單，便是把幼兒的注意力轉到另一處，例如拿出另一玩具，幼兒常會被吸引過去，破涕為笑。



１９６７年香港出現動亂，街上處處「菠蘿」（即土製炸彈），港英政府事後檢討政策以防

後來出現同樣事件，其中一招便是約了多所名校的學生領袖，鼓勵他們多搞舞會、夏令營、工作

營等活動，政府並會對某些項目提供資助。我後來也參加過不少這類活動，例如今天大埔康樂園

附近的泰亨村有條水泥路，便是我們建的，至今其中一半尚存。當年我們自然不懂港英的用意，

但顯然港英政府是希望轉移年輕人的注意力，用一些沒有破壞性的活動去發洩他們的精力。



＊體育可令迷失少年重回正軌＊



這一招香港很值得參考。不少年輕人沉溺於出於無知的破壞性活動上，就有如幼兒哭鬧著要

一些他們不該有的東西，達不到目的他們不會收聲（這不是毅力，是不知進退），為免社會出現

無益的吵鬧，較佳的方法是用一些既健康亦有建設性的活動把年輕人吸引了過去，奧運全港注目

，不論黑暴還是藍黃都為奪標健兒歡呼，足證有些事物連迷失了方向的年輕人也可吸引回正軌。



體育運動有它的吸引力，科學、文化、藝術等領域也具建設性與創造性，足以挑戰年輕人的

智力。政府及社會應多搞這些方面的比賽，推動相關活動，培養年輕人的能力。比賽宜有獎勵，

使年輕人有成就感。此類活動又比港英時的重點只在社交活動更有建設性，當然社交性的跨校活

動也可在中學推廣，到內地參觀學習也應鼓勵。民政事務局及教育局都應多撥資源支持。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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