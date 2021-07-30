《鍾之日記》黑色七月現恐慌，科指累插一成七

《鍾之日記》７月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中證監約見投資銀行解釋當局監管政策後，外資大行並沒放下疑慮。高盛分析師將中國離岸

股市的評級下調至中性，但仍維持Ａ股的「超配」評級。高盛報告指，最近與客戶就投資中國股

票進行交流時，「不具備可投資性」常被提到，該行認為近期連串監管措施，從持續性、強度、

範圍到新規發布速度的方面來看，都加強了對於現時政策周期為史無前例收緊的看法。

法巴最新亦下調中國股市評級，由「增持」下調至「中性」，法巴相信內地監管改變持續，

因當局的目標相當宏大，繼而尋找較低政策風險的行業，如半導體、再生能源等，有關避險需求

也令Ａ股表現較香港或美國上市的中資股穩定。



＊恆指月挫１０％，Ａ場累跌５﹒４％＊



香江魚缸兩日累彈千二點後，今日回吐，恆指在７月最後一個交易日一度急回逾６００點，

收市跌３５４點或１﹒３５％，報２５９６１，失二萬六。大市全日成交１８９６億元。

恆指全月累跌近３０００點，跌幅近１０％；科指跑輸恆指跌１３７４點或１６﹒８５％。

中外資金頻頻流出港股市場，本月２１個交易日，有１６日北水經港股通錄淨流出，全月日均流

出近３３﹒６５億元。

滬深股市７月敗走。滬綜指今日開市即失守三千四，之後全日在該位置上下爭持，收跌

０﹒４％，終未企穩三千四，報３３９７﹒３６點。創業板指跌０﹒５６％，報３４４０﹒１８

點，連續第二日收市高過滬指水平。兩市全日成交１３３９７億元人民幣，按日增加７﹒２％。

總結整個７月，滬綜指累計跌幅達到５﹒４％，連續兩個月下跌，且創下２０１９年５月以來最

大單月跌幅。深成指全月瀉４﹒５４％，而創業板指因本月半導體板塊大幅跑贏大市，全月僅跌

１﹒０６％，助力指數水平本月超越滬綜指。

大市震盪亦觸發成交恐慌式上升，本月２２個交易日中有２１日兩市成交超過萬億元人民幣

，本周三（２７日）成交超過１﹒５萬億元人民幣，是去年７月１５日以來新高。



＊監管到處開刀，內房股難逃跌谷底＊



內地近日持續加大對各行各業的監管範圍，為鞏固中央的「住房不炒」方針，傳出被納入「

三條紅線」試點的幾十間重點房地產企業，已被監管部門要求，其買地金額不得超過年度銷售額

的４０％。

住建部亦宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州市納入房地產市場監測重點城市名單。納

入名單的城市的房地產調控工作，由住建部和有關省級政府共同督辦。

５８安居客房產研究院分院院長張波就此分析指，房價上漲過快，正是住建部約談５個城市

的直接原因。張波預計，房地產市場整體降溫的概率加大，下半年不但調控不會放鬆，規範市場

的行為也絕不手軟。預計不少熱點城市房地產市場或再度降溫，約談本身所產生的威懾效力將直

接作用於整個下半年。

監管陰霾籠罩，內房股愈走愈低，潤地（０１１０９）插水６﹒８％，融創（０１９１８）

再挫４﹒３％，中海外（００６８８）跌４﹒５％，世茂（００８１３）跌３﹒８％，龍湖

（００９６０）跌７﹒５％，碧桂園（０２００７）跌４﹒６％。



＊財產遭凍結市場再受嚇，恆大再忙補鑊＊



恆大（０３３３３）債務問題一波未平一波又起，廊坊發展（滬：６００１４９）公告，恆

大地產持有的所有公司持股全被司法凍結，涉及７６０３﹒２萬股，佔該公司總股本約２０％，

凍結期長達３年。

公告提及，恆大地產持股被凍結，是基於孝感市高創投資與恆大地產及其武漢分公司一案，

由孝感市中級法院所作出的民事裁定。根據工商資料，孝感市高創投資主要經營範圍為憑資質證

書從事城市基礎設施、公用事業、基礎產業的建設、營運等。

資產凍結引發外界對恆大更多的不信任，恆大馬上作出澄清，指訴訟涉及建設工程施工合同

糾紛，雙方對是否達到合同約定的付款節點有爭議，並強調對法院凍結恆大地產財產的行動提出

異議。

中國恆大全日跌９﹒２％，報５﹒２６元，創２０１７年５月以來新低，同系恆大汽車

（００７０８）升０﹒５％，恆大物業（０６６６６）則升１﹒７％。中國恆大全線在岸債券價

格於今日跌至歷史新低。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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