《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４％，重拳監管釀黑色七月累瀉５﹒４％



《經濟通通訊社３０日專訊》中證監約見外資大行解釋當局監管政策後，外資大行並沒放下

疑慮，影響市況。白酒、券商板塊顯著拉跌，滬綜指開市即失守三千四，之後全日在該位置上下

爭持，收跌０﹒４％，終未企穩三千四，報３３９７﹒３６點。深成指全日跌０﹒２９％，創業

板指跌０﹒５６％，報３４４０﹒１８點，連續第二日收市高過滬指水平。

兩市全日成交１３３９７億元（人民幣．下同），按日增加７﹒２％。



＊滴滴遭罰教育股被禁，外資嚇怕成交恐慌增＊



Ａ股今年經歷「黑色七月」，月初中國突然指控滴滴違法違規，再到之後下令要求校外教育

培訓行業改為非盈利性質，投資相關股份的外國投資者遭受重大損失，華爾街大行開始意識到中

國監管政策不可預測性所帶來的風險，外資持續沽出中資股，引發中概股、港股及Ａ股今次的跌

浪。

高盛分析師將中國離岸股市的評級下調至中性，但仍維持Ａ股的「超配」評級。高盛報告指

，最近與客戶就投資中國股票進行交流時，「不具備可投資性」常被提到，該行認為近期連串監

管措施，從持續性、強度、範圍到新規發布速度的方面來看，都加強了對於現時政策周期為史無

前例收緊的看法。

法巴最新亦下調中國股市評級，由「增持」下調至「中性」，法巴相信內地監管改變持續，

因當局的目標相當宏大，繼而尋找較低政策風險的行業，如半導體、再生能源等，有關避險需求

也令Ａ股表現較香港或美國上市的中資股穩定。

總結整個７月，滬綜指累計跌幅達到５﹒４％，連續兩個月下跌，且創下２０１９年５月以

來最大單月跌幅。深成指全月瀉４﹒５４％，而創業板指因本月半導體板塊大幅跑贏大市，全月

僅跌１﹒０６％，助力指數水平本月超越滬綜指。

大市震盪亦觸發成交恐慌式上升，本月２２個交易日中有２１日兩市成交超過萬億元，本周

三（２７日）成交超過１﹒５萬億元（人民幣．下同），是去年７月１５日以來新高。



＊白酒股本月市值腰斬兩成，茅台神話破滅＊



外資對中國股票的不信任，可以從白酒股表現窺探一二。外資鍾愛的釀酒板塊本月平均跌幅

達到２０﹒４７％，跌幅絕無僅有，血淋淋的現實打破了「茅台永遠漲」的市場神話，龍頭貴州

茅台（滬：６００５１９）今日股價跌４﹒１％，報１６７８﹒９９元，再穿千七關口，累計全

月市值蒸發超過１８％，同業方面，水井坊（滬：６００７７９）今日跌停，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌９﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉７﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）跌６﹒１％。

鋼鐵資源股逆市漲。中國取消多款鋼鐵產品出口退稅，馬鋼股份（滬：６００８０８）、西

寧特鋼（滬：６００１１７）、首鋼股份（深：０００９５９）集體漲停，鞍鋼

（深：０００８９８）升９﹒８％；東方鉭業（深：０００９６２）、北方稀土

（滬：６００１１１）、天齊鋰業（深：００２４６６）、五礦稀土（深：０００８３１）齊齊

漲停。（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４８１１．１７ －０．８１



上證綜合指數 ３３９７．３６ －０．４２ ５６８８．２１

深證綜合指數 ２３８５．６２ ＋０．０６ ７７０９．０１



上證Ｂ股指數 ２５４．０４ －０．８２ １．５３

深證Ｂ股指數 １１９４．３７ ＋０．３８ １．０１



上證３８０指數 ６１１１．５４ ＋０．０８



深證成份指數 １４４７３．２１ －０．２９

中小創新指數 ２４７３．７２ ＋１．０９

深圳創業板指數 ３４４０．１８ －０．５６

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