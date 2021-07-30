《神州縱橫－凌昆》創科推動發展成效日顯

《神州縱橫》中國上半年經濟表現的最大亮點是結構優化產業升級加快，顯示總體質素正不

斷提高，利好發展前景。今後宜把握機遇，進一步推動優質化發展。



＊西方技術封鎖反助發展＊



上半年高科技工業增長２２﹒６％，兩年平均為１３﹒２％，均遠高於全部工業的

１２﹒７％及５﹒３％水平。高科技產業投資增長２３﹒５％，兩年平均１４﹒６％，亦遠高於

全部投資的１２﹒６％及４﹒４％升幅。上述投入及產出的快速增長，顯示創科帶動發展模式正

在落實且進度理想，令經濟走上了健康及充滿動力的發展之路，前景更為亮麗。這種新模式在當

前國內外形勢下還將受到進一步推廣，因有新動力來自國家及綠色兩大因素。國安方面，美國為

首的西方加緊技術封鎖，令中國要由研發攻關消取「卡脖子」項目，發改委已聯同多個部門找出

短板並貼榜招賢攻關。這種做法其實已存在多年，但今天更為緊迫，中國要加大力度推行新技術

及相關產品的進口替代。以目前的中國科技水平及其提升速度，許多「卡脖子」項目的解決只是

時間問題。當前重點項目之一是製造晶片的ＥＵＶ光刻機，這方面最先進的荷蘭廠商ＡＳＨ為被

禁對華出口擔心，因估計中國自主研製在三年內會有突破，到時將難與之競爭。外國民眾看來亦

對中國有信心，據慕尼黑國際安全會議的最新年度報告，由調查Ｇ７及金磚五國人民顯示，除美

日印外各國過半民眾都認為中國５０年內將可主導世界科技發展。相信有許多領域並不需５０年

，只要３０年或更少。



＊綠色發展進展佳＊



綠色因素主要是指中國在「碳中和」上作出了重大承諾。這對創新科技需求極大，達標成敗

在於能否取得足夠的創科突破。幸好中國在兩個重要方面已有好成績，一是改造現有行業。如經

過１０多年努力已建成了全球最大的清潔鋼鐵產能。相比１０年前去年噸鋼用煤已由６４０千克

減至３９０千克，排出一氧化碳及微粒已由２０００多克減至０﹒５克之下。計劃到２０２５年

將可完成八成產能的改造，且中國還在推行遠勝歐美日韓的超低排放標準。今後重要工作之一是

淘汰低效益高污染的中小鋼廠。其他重化工行業亦正進行類似改造。二是中國在非化石能源利用

上由借助技術提升取得重大成績：（一）中國自主開發的「華龍一號」三代核電站早前已建成投

產。（二）金沙江四大水電站中的烏東德站今年初建成投產，世界第二大的白鶴灘水電站首批

１００萬千瓦自主開發水輪機投產，乃世界最大者。相關建霸技術亦取得多項世界第一。（三）

風光發電技術及投資領先者規模日大。甘肅敦煌更成了首個可再生能源供電自給有餘可供出口的

縣。《資深評論員 凌昆》



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