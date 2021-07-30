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30/07/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》創科推動發展成效日顯

　　《神州縱橫》中國上半年經濟表現的最大亮點是結構優化產業升級加快，顯示總體質素正不
斷提高，利好發展前景。今後宜把握機遇，進一步推動優質化發展。
　
＊西方技術封鎖反助發展＊
　
　　上半年高科技工業增長２２﹒６％，兩年平均為１３﹒２％，均遠高於全部工業的
１２﹒７％及５﹒３％水平。高科技產業投資增長２３﹒５％，兩年平均１４﹒６％，亦遠高於
全部投資的１２﹒６％及４﹒４％升幅。上述投入及產出的快速增長，顯示創科帶動發展模式正
在落實且進度理想，令經濟走上了健康及充滿動力的發展之路，前景更為亮麗。這種新模式在當
前國內外形勢下還將受到進一步推廣，因有新動力來自國家及綠色兩大因素。國安方面，美國為
首的西方加緊技術封鎖，令中國要由研發攻關消取「卡脖子」項目，發改委已聯同多個部門找出
短板並貼榜招賢攻關。這種做法其實已存在多年，但今天更為緊迫，中國要加大力度推行新技術
及相關產品的進口替代。以目前的中國科技水平及其提升速度，許多「卡脖子」項目的解決只是
時間問題。當前重點項目之一是製造晶片的ＥＵＶ光刻機，這方面最先進的荷蘭廠商ＡＳＨ為被
禁對華出口擔心，因估計中國自主研製在三年內會有突破，到時將難與之競爭。外國民眾看來亦
對中國有信心，據慕尼黑國際安全會議的最新年度報告，由調查Ｇ７及金磚五國人民顯示，除美
日印外各國過半民眾都認為中國５０年內將可主導世界科技發展。相信有許多領域並不需５０年
，只要３０年或更少。
　
＊綠色發展進展佳＊
　
　　綠色因素主要是指中國在「碳中和」上作出了重大承諾。這對創新科技需求極大，達標成敗
在於能否取得足夠的創科突破。幸好中國在兩個重要方面已有好成績，一是改造現有行業。如經
過１０多年努力已建成了全球最大的清潔鋼鐵產能。相比１０年前去年噸鋼用煤已由６４０千克
減至３９０千克，排出一氧化碳及微粒已由２０００多克減至０﹒５克之下。計劃到２０２５年
將可完成八成產能的改造，且中國還在推行遠勝歐美日韓的超低排放標準。今後重要工作之一是
淘汰低效益高污染的中小鋼廠。其他重化工行業亦正進行類似改造。二是中國在非化石能源利用
上由借助技術提升取得重大成績：（一）中國自主開發的「華龍一號」三代核電站早前已建成投
產。（二）金沙江四大水電站中的烏東德站今年初建成投產，世界第二大的白鶴灘水電站首批
１００萬千瓦自主開發水輪機投產，乃世界最大者。相關建霸技術亦取得多項世界第一。（三）
風光發電技術及投資領先者規模日大。甘肅敦煌更成了首個可再生能源供電自給有餘可供出口的
縣。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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