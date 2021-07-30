【重拳監管】前商務部長陳德銘：當局應提高政策可預期性留住外資

《經濟通通訊社３０日專訊》中國前商務部長、現任中國外商投資企業協會會長陳德銘在北
京一個論壇上表示，中國政府提供的優惠稅務和土地政策已經到極限，不應再作為吸引外資的主
要工具，當局應該回應外國公司呼籲，加強知識產權保護，提高政策可預期性，以及增加對人才
的尊重。
陳德銘指，盡管許多外國公司為了賺錢希望留在中國市場，但因他國政治因素而面臨愈來愈
大的壓力，所以他又呼籲中國增加進口以擴大國內消費。（ｅｙ）
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