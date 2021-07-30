【債務風險】華夏幸福：累計未如期償還債務本息８１５﹒７億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）收市後公布，近期公司及下屬

子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額８５﹒１８億元（人民

幣．下同）。

截至目前，公司累計未能如期償還債務本息合計８１５﹒６６億元。公司正在與未能如期償

還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。（ｗｌ）

