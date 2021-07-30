【重拳監管】高盛將中國離岸股市評級降為中性，維持Ａ股「超配」

《經濟通通訊社３０日專訊》近日中國當局重拳監管，令美國上市的中概股股價大跌。高盛

將中國離岸股市的評級下調至中性，但仍維持Ａ股的「超配」評級。

高盛中國策略分析師劉勁津及Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｍｏｅ發表的報告指出，最近與客戶就投資

中國股票進行交流時，「不具備可投資性（Ｕｎｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ）」常常會被提到，但他

們認為一些行業的「極端監管」不太可能擴大到所有企業，然而，監管逆風將主導投資者對中國

股票的估值框架，目前說拓點已到似乎為時過早。

高盛指，近周發布的連串監管措施，從持續性、強度、範圍到新規發布速度，都加強了該行

對於現時政策周期為史無前例收緊的看法。



＊中國股市未來１２個月上漲可能性大，惟升幅低預期＊



該行指，雖然中國科技股或民企的估值吸引，未來１２個月預測市盈率低歷史平均１個標準

差，並對比美股有顯著折價，但如果未來增長前景因監管環境改變而有高度不確定性，基於盈利

的估值方式可能非很好的指引。該行將中國離岸股市評級由「超配」降至「中性」。

高盛表示，中國股市在未來１２個月上漲的可能性更大，但漲幅低於最初預期，因為鑒於監

管整頓力度仍然很大、風險偏好低迷、私人市場附帶損害可能波及公開市場。但鑒於Ａ股對潛在

（財政）政策寬鬆的敏感性，以及民營企業比重下降和潛在「強勁的北向資金流」，重申在岸Ａ

股市場的「超配」評級。（ｃａ）

