【企業盈喜】ＭＢＶ（０１９５７）料中期虧轉盈

《經濟通通訊社３０日專訊》ＭＢＶ（０１９５７）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月
將錄得淨溢利，相比截至去年同期的淨虧損約４４０萬令吉。
集團指，期內虧轉盈，主要歸因於報告期間營業日數增加，相比去年同期馬來西亞政府和新
加坡政府採取措施以控制新冠肺炎疫情導致暫停經營；以及報告期間無產生上市費用。（ｓｌ）
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