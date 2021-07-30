【企業盈喜】巨濤海洋石油服務料中期溢利最多１﹒１億元人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）發盈喜，預期截至今年６月
底止六個月溢利或將介乎約８０００萬元（人民幣．下同）至１﹒１億元之間，較去年同期的
２５３６﹒３萬元，增長約２１５﹒４２％至３３３﹒７％。
集團指，溢利增長主要是由於集團建造場地的工作量與去年上半年相比有較大幅增加。
（ｓｌ）
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