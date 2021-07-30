【企業盈喜】王氏港建料中期虧轉盈，錄純利５５００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》王氏港建（００５３２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將會虧轉盈，錄得純利約５５００萬元，而去年同期則錄得淨虧損１６４０萬元。

集團指，轉虧為盈主要是由於集團之貿易及分銷部以及原產品製造部的銷售額因客戶需求增

加而整體達致增長所致。此乃由於中國的疫情持續受控，因此於今年持續恢復正常營運，而於去

年上半年的大部分時間內，新冠肺炎帶來的嚴重限制對集團及其客戶的營運造成不利影響。

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