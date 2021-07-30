【企業盈喜】王氏港建料中期虧轉盈，錄純利５５００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》王氏港建（００５３２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將會虧轉盈，錄得純利約５５００萬元，而去年同期則錄得淨虧損１６４０萬元。
集團指，轉虧為盈主要是由於集團之貿易及分銷部以及原產品製造部的銷售額因客戶需求增
加而整體達致增長所致。此乃由於中國的疫情持續受控，因此於今年持續恢復正常營運，而於去
年上半年的大部分時間內，新冠肺炎帶來的嚴重限制對集團及其客戶的營運造成不利影響。
（ｓｌ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事30/07/2021
《神州經脈》法巴降中國股市評級 滬指月挫逾半成 成交連破萬億
|財經熱話30/07/2021
【月結－窮途流落】七月大瀉2866點 專家睇法較淡
|財經熱話30/07/2021
和黃醫藥銷售佳惹憧憬 飆升逾兩成後今獲利回吐
|財經熱話30/07/2021
《嚟緊炒D乜》太興集團多品牌策略煞食 趁低吸納候中期業績佳音
|中國故事30/07/2021
【黑色七月】重拳監管觸發資金退潮 滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅
|財經熱話30/07/2021
內地取消鋼鐵產品出口退稅 鋼鐵板塊逆市起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰