《日入而息》銀債認購額超購１﹒８倍，傳美國暫停中企ＩＰＯ登記

《今天重點》﹡政府：銀債認購金額近６８０億元，超購１﹒８倍

﹡本港第二季經濟預估按年增長７﹒５％，遜市場預期；上半年經濟按年增長

７﹒８％，消費券計劃將刺激消費；６月港元存款增４﹒５％，貸存比率升

至８４﹒２％；本財年首三個月赤字３０５億，財政儲備８９７３億元

﹡傳美國證交會暫停中企ＩＰＯ登記，制定風險披露新規

﹡傳錢大媽已委聘中金及大摩籌備赴港上市，籌３９億元

﹡金管局表示將百億元臨時性美元流動資金安排定為恆常措施；次季負資產按

揭大減至５宗，涉２１００萬元；６月新批按揭貸款按月增加３％；６月港

元貨幣供應量Ｍ３按年升１０﹒９％

﹡唐英傑兩罪罪成，判囚９年停牌１０年；鄧炳強歡迎國安法案定罪，譚耀宗

稱期望有警示作用

﹡９月底前５００萬人打針，信和華置多送一凱匯單位抽獎

﹡本港新增兩宗輸入確診，另跟進兩宗海外個案



《即日市況》﹡恆指低收３５４點報２５９６１，科指跌１７７點報６７８０



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４％，重拳監管釀黑色七月累瀉５﹒４％



《美元匯價》﹡德通脹升溫增調整貨幣政策壓力，利好歐元；歐元最新報１﹒１８９１╱

９４，日圓最新報１０９﹒６５╱６８



《公司業績》﹡國泰君安（０２６１１）業績快報：上半年純利按年增長４６﹒９３％



《公司資訊》﹡ＡＥＯＮ香港（００９８４）與Ｄａｉｓｏ Ｊａｐａｎ簽訂長期許可合同

﹡力寶（００２２６）及力寶華潤（００１５６）部分反申索被裁定撤銷

﹡中電（００００２）執行董事彭達思本月底退任

﹡中環控股（０１７３５）與「騰訊雲」訂立數字生態合作協議

﹡友佳國際（０２３９８）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡利華控股（０１３４６）目標每年收入及利潤增長逾兩成，料收購速度放緩

﹡威勝控股（０３３９３）附屬威勝信息半年盈利上升逾２２％

﹡津上精密機床（０１６５１）控股股東表示中國市場季度盈利升約１倍

﹡匯達交通表示新巴城巴可考慮合併，未計劃加價裁員

﹡綠城管理（０９９７９）首席執行官李軍今日增持６１﹒５萬股

﹡澳博（００８８０）旗下澳門上葡京綜合度假村今天分階段開業

﹡中銀香港（０２３８８）認購人數較去年升八成，料人均獲分１２手

﹡福萊特玻璃（０６８６５）與晶澳科技就供應及銷售光伏壓延玻璃訂立銷售

合約

﹡亞洲能源物流（００３５１）獲得國家工信部頒發的電信設備進網許可證

﹡王氏國際（０００９９）接納建造越南工廠項目之投標書，涉約

７８７６﹒６萬元

﹡匯豐：銀債申請宗數升近１倍，認購金額增７１％

﹡中廣核電力（０１８１６）紅沿河核電５號機組料明日完成所有調試工作

﹡中廣核能（０１８１１）批准瓜州北大橋２００兆瓦風電項目建設計劃及相

關投資



《神州民企》﹡四環（００４６０）附屬門冬胰島素注射液具臨床療效

﹡恆大（０３３３３）廊坊發展兩成股權被凍結，涉約３﹒４９億元人民幣；

恆大地產武漢分公司涉官司糾紛，廊坊發展兩成持股全被凍



《中國要聞》﹡天氣及疫情影響，機構料７月官方製造業ＰＭＩ續降

﹡上海電氣爆雷背後：內媒揭９００億專網通信產業鏈騙局

﹡特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３標準續航升級版減價１﹒５萬元

﹡翁祖亮出任五礦集團董事長，不再擔任上海市委常委

﹡商務部表示中日韓應發揮產業互補提升貿易投資合作水平

﹡銀保監表示信託公司嚴禁新增境內一級非金融子公司；加快高風險機構處置

，防止資金違規流入樓市

﹡人行３００億逆回購利率持平，全周放水４００億元；次季末房地產貸款餘

額同比增速放緩至９﹒５％

﹡中紀委表示新疆建設兵團原副司令員楊福林被查

﹡中汽協表示上半年汽車製造業實現利潤同比增超過４５％

﹡發改委表示首６月成品油消費量同比增５﹒７％；完善峰谷電價價差為蓄能

等系統提供發展空間

﹡非銀支付監管出新規，月內７機構領８罰單

﹡財政部表示全國公共預算科學技術支出十年超７萬億；保持對經濟恢復支持

力度，實施擴大內需政策

﹡農業部表示建生豬產能調控機制，防止生產出現大起伏；河南暴雨對糧食市

場影響是局部和短期的

﹡花旗中國獲准在境內啟動投資基金托管服務

﹡借勢電視劇營銷，拼多多申請拼刀刀商標被駁回複審

﹡樓價上漲過快５城遭約談，分析料樓市降溫概率加大

﹡華為首推預裝鴻蒙Ｐ５０系列手機，售４４８８人幣起

﹡美國共和黨議員要求調查中概股，ＮＢＡ球員與安踏關係受抨擊

﹡政治局會議：穩健貨幣政策要保持流動性合理充裕；支持新能源汽車發展，

做好碳達峰碳中和工作；完善企業境外上市監管，堅持房住不炒定位；完善

三孩生育養育教育等政策配套

﹡外匯局表示６月服務貿易逆差６２億美元；６月外匯市場總計成交３﹒１６

萬億美元

﹡上期所表示市場佈局將由境內為主轉向境內外聯動發展

﹡華夏幸福表示累計未如期償還債務本息８１５﹒７億元人民幣

﹡「上海服務」新一輪三年行動計劃公布



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，台積電向蘋果供貨晶片廠發生事故



《其他消息》﹡戴耀廷等３人非法招致選舉開支案，下月１９日再訊

﹡警方調查觀塘ＡＰＭ商場內懷疑有人噓國歌事件

﹡區院法官郭偉健重獲安排審理反修例相關案件

﹡八達通表示市民可以領交通補貼方式領取消費券

﹡唐英傑兩罪罪成，判囚９年停牌１０年

﹡邱騰華稱本港與內地澳門有通關條件，有信心繼續星港旅遊氣泡計劃

﹡金管局表示將百億元臨時性美元流動資金安排定為恆常措施；次季負資產按

揭大減至５宗，涉２１００萬元；６月新批按揭貸款按月增加３％；６月港

元貨幣供應量Ｍ３按年升１０﹒９％

﹡麥偉德出任市場失當行為審裁處和證券及期貨事務上訴審裁處主席

﹡港府委任葉振都為博彩及獎券事務委員會新主席

﹡國務院任命羅永綱為香港中聯辦副主任

﹡本港第二季經濟預估按年增長７﹒５％，遜市場預期；上半年經濟按年增長

７﹒８％，消費券計劃將刺激消費；６月港元存款增４﹒５％，貸存比率升

至８４﹒２％；本財年首三個月赤字３０５億，財政儲備８９７３億元

﹡通訊辦就８５０兆赫及４﹒９吉赫等頻帶頻譜拍賣接受申請

﹡香港電車獲健力士世界紀錄，擬請全港市民免費乘搭一周

﹡深股通額度全日用２７億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用

３７億元，陸股通淨流入２２億元

﹡本港一手私樓潛在供應增至９﹒６萬伙

﹡Ｍｏｘ委任馮婉欣為顧客策略及發展總監

﹡富融銀行推出跨境匯出匯入匯款服務

﹡無綫電視支持警方嚴正執法，拘捕涉發文針對其員工及廣告商人士

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒０１％，錄１３周最大升幅

﹡中紀委表示原銀監會副主席蔡鄂生接受審查調查

﹡鄧炳強歡迎國安法案定罪，譚耀宗稱期望有警示作用



《大國博弈》﹡中俄８月舉行萬人聯合軍演，展示打擊恐怖主義能力

﹡王受文稱美國一些人鼓吹對華全面戰略競爭損兩國合作

﹡美國對外媒在華遭遇深表關切，中方重申保障合法權益





《東京奧運》﹡香港飛魚何詩蓓自由泳再奪銀，首位港將單屆贏兩牌

﹡中國隊汪順男子二百米個人混合泳奪冠，刷新亞洲紀錄

﹡立法會及行行政會議非官守議員祝賀何詩蓓東奧奪銀

﹡專家料奧運後東京日均確診將增達４５３２人

﹡何詩蓓兩銀獲恆基送５００萬元獎金，晉級八強者均獲現金

﹡東奧組委專家表示疫情未受控應考慮終止奧運及放棄殘奧

﹡林鄭月娥、徐英偉祝賀何詩蓓再奪東京奧運銀牌

﹡陳夢奪乒乓球女單冠軍，國家隊包辦金銀牌

﹡港隊「鄧謝配」羽毛球混雙獲第４名，稱尾段心態較緊

﹡港隊羽毛球混雙銅牌戰不敵日本

﹡慶祝香港運動員取佳績，ＡＩＡ一連十日送摩天輪門票

﹡中國隊王懿律與黃東萍混雙羽毛球決賽挫隊友奪金



《重拳監管》﹡工信部已下架３７７款拒不整改Ａｐｐ；工信部召集網企開會，要求加強重

要數據安全風險評估

﹡前商務部長陳德銘稱當局應提高政策可預期性留住外資

﹡美共和黨參議員促調查中概股公司的可能欺詐行為

﹡高盛將中國離岸股市評級降為中性，維持Ａ股「超配」

﹡滴滴否認私有化傳聞，美股全日升幅收窄至１１％

﹡路透調查指重手整頓後，投資者４月以來首次看空人幣

﹡交通部表示部分網約車平台擾亂市場秩序、侵害司機權益



《新冠肺炎》﹡本港新增兩宗輸入確診，另跟進兩宗海外個案

﹡北京加大機場核酸檢測，鼓勵遠程和居家辦公

﹡南京累計１８４宗本土確診，２２個高速出入口關閉

﹡廈門報告４宗新冠檢測陽性，貨運航班機組成員傳家人

﹡台灣今增２１宗本土確診，連續３天無死亡個案

﹡科興表示對變種病毒有抵禦力，展開第３劑加強臨床試驗

﹡９月底前５００萬人打針，信和華置多送一凱匯單位抽獎

﹡攜程表示打完兩針疫苗香港市民可享九五折酒店優惠券

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